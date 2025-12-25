Giá USD hôm nay 25.12.2025: Cùng các ngoại tệ khác đồng loạt giảm

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 13 đồng, xuống 25.133 đồng, đây là mức giảm mạnh nhất từ đầu tháng 11 đến nay. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 13 đồng, ACB mua vào còn 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.389 đồng; Vietcombank mua vào 26.079 - 26.109 đồng, bán ra 26.389 đồng; Vietinbank mua vào 26.108 đồng, bán ra 26.389 đồng…

Bên cạnh đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng cùng giảm. Tại Vietcombank, EUR giảm 80 đồng, xuống còn 30.192 - 30.497 đồng chiều mua vào, bán ra 31.784 đồng; bảng Anh giảm 20 đồng, mua vào 34.645 - 34.995 đồng, bán ra 36.116 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD - Index tăng 0,02 điểm, lên 97,96 điểm. Đồng USD dao động trong biên độ hẹp và có thể tiếp tục suy yếu trong năm tới khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa vào năm 2026. USD đã suy yếu trong năm nay khi Fed cắt giảm lãi suất, khả năng tiếp tục nới lỏng trong năm tới, trong khi các nhà phân tích cho rằng nhiều ngân hàng trung ương khác đã hoàn tất chu kỳ giảm lãi suất. Các quan chức Fed đang cân nhắc giữa rủi ro thị trường lao động chậm lại và lo ngại lạm phát vẫn ở mức cao. Khối lượng giao dịch thấp trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vào thứ năm khi thị trường Mỹ và nhiều thị trường quốc tế sẽ đóng cửa.

Theo UOB, đồng VND đang trên đà kết năm với năm thứ tư liên tiếp giảm giá so với USD. Mặc dù các yếu tố bất định liên quan đến thuế quan gây áp lực lên tâm lý thị trường, tăng trưởng GDP cao hơn kỳ vọng đã góp phần hạn chế đà mất giá, khiến mức giảm giá từ đầu năm đến nay khiêm tốn với 3,5%, tương đương các năm trước. Biến động tỷ giá được kiểm soát, nhờ việc Ngân hàng Nhà nước duy trì lãi suất điều hành ở mức 4,5% trong suốt năm và thực hiện can thiệp ngoại hối nhằm giảm thiểu các biến động mạnh trên thị trường. UOB dự báo năm 2026, VND sẽ tiếp tục diễn biến kém tích cực hơn so với các đồng tiền trong khu vực, dù USD dự báo giảm nhẹ trong bối cảnh chung. Tỷ giá USD/VND lần lượt ở mức 26.300 trong quý 1/2026, 26.100 trong quý 2/2026, 26.000 trong quý 3/2026 và 25.900 trong quý 4/2026.