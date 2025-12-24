Giá USD hôm nay 24.12.2025: Ngân hàng đứng yên, đô tự do bật tăng

Sáng 24.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố được giữ nguyên ở mức 25.146 đồng. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đứng yên như Vietcombank mua chuyển khoản 26.123 đồng, bán ra 26.403 đồng; Ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.160 đồng nhưng cũng giữ nguyên chiều bán ra 26.403 đồng…

Riêng giá USD tự do bật tăng trở lại khi mua vào lên 26.790 đồng, bán ra 26.900 đồng, tăng 60 đồng sau một ngày.

Giá USD sáng 24.12 trong ngân hàng đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index còn 97,85 điểm, giảm 0,31 điểm so với hôm qua. Theo báo cáo được Bộ Thương mại công bố vào hôm qua, nền kinh tế Mỹ có mức tăng trưởng 4,3% trong quý 3/2025, cao hơn đáng kể so với dự báo 3,2% của các nhà kinh tế. Động lực chính đằng sau sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ chi tiêu tiêu dùng, với mức tăng 3,5% trong quý 3/2025 (cao hơn so với 2,5% của quý 2/2025) và sự gia tăng trong xuất khẩu cùng chi tiêu chính phủ. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ vẫn phải đối mặt với áp lực lạm phát dai dẳng. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - đã tăng 2,8% trong quý 3, trong khi PCE lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 2,9%. Cả hai mức này đều cao hơn số liệu quý trước đó (2,1% và 2,6%) và vượt xa mục tiêu 2% của Fed.

Mặc dù báo cáo mang lại cái nhìn tích cực về nền kinh tế Mỹ, các thị trường tài chính có phản ứng khá thờ ơ do dữ liệu này phản ánh tình hình trong quá khứ (báo cáo này dự kiến sẽ công bố vào cuối tháng 10 nhưng bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa). Các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược Fed sẽ hạ lãi suất trong năm tới. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch vẫn đang cho rằng nhiều khả năng sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm tới. Điều này đã làm suy yếu đồng bạc xanh.