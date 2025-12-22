Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 22.12.2025: Đô tự do chưa dứt đà giảm

An Yến
An Yến
22/12/2025 08:37 GMT+7

Giá USD trong nước biến động trái chiều khi ngân hàng tăng nhẹ nhưng thị trường tự do tiếp tục đi xuống.

Sáng 22.12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD là 25.149 đồng, tăng 1 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank cũng tăng thêm 1 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.126 đồng, bán ra 26.406 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.130 đồng và cũng tăng 1 đồng ở chiều bán ra, lên 26.406 đồng… Ngược lại, giá USD tự do cũng tiếp tục đà giảm khi mua vào còn 26.720 đồng, bán ra 26.850 đồng, giảm 50 đồng so với hôm qua.

Giá USD hôm nay 22.12.2025: Đô tự do chưa dứt đà giảm- Ảnh 1.

Giá USD sáng 22.12 trong ngân hàng tăng nhẹ nhưng thị trường tự do tiếp tục giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index đạt 98,63 điểm, tăng 0,03 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã tăng cao so với đồng yen Nhật sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 30 năm nhưng không đưa ra sự rõ ràng về các đợt tăng giá trong tương lai. Cụ thể, trong ngày 19.12, BoJ đã nâng lãi suất điều hành thêm 0,25% lên 0,75% - mức cao nhất kể từ năm 1995. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã lên mức cao nhất nhiều thập kỷ, làm gia tăng lo ngại về chi phí vay mượn và rủi ro căng thẳng tài khóa. Tuy nhiên, BoJ cũng nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục duy trì các điều kiện tài chính nới lỏng và thận trọng về cách tiếp cận chính sách trong tương lai. Thông điệp này, cùng với lo ngại về gánh nặng nợ công khổng lồ của Nhật Bản khi lãi suất tăng, đã gây áp lực bán tháo lên đồng yen.

Theo các chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng đầu tư Scotiabank, dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ thấp hơn dự kiến đã gây áp lực nhẹ lên đồng USD, nhưng những hoài nghi về đà giảm của lạm phát và các động thái điều chỉnh vị thế giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới đã hỗ trợ đồng bạc xanh. Các chuyên gia của Scotiabank nhận định, chỉ số đồng USD vẫn có nguy cơ giảm và tạo đáy mới trong vài tuần tới. Nhưng nếu vượt qua ngưỡng này, đồng bạc xanh có thể mạnh lên vào năm sau.

