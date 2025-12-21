Giá USD hôm nay 21.12.2025: Đô tự do lao dốc xuống dưới 27.000 đồng

Giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên cả tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.125 đồng, bán ra 26.405 đồng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Trong khi đó, Ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở chiều mua, lên 26.130 đồng và giữ nguyên chiều bán ra 26.405 đồng… Riêng giá USD tự do cũng giảm mạnh và rớt xuống dưới 27.000 đồng. Hiện USD tự do được mua vào 26.770 đồng, bán ra 26.900 đồng, giảm 450 đồng sau một tuần.

Giá USD tự do giảm suốt tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác quay đầu giảm trong tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank giảm 7 đồng, còn mua vào 30.374 đồng, bán ra 31.655 đồng; bảng Anh giảm 4 đồng khi mua vào còn 34.664 đồng, bán ra xuống 35.774 đồng. Ngược lại, yen Nhật tăng nhẹ 0,56 đồng khi mua vào lên 164,78 đồng và bán ra 173,5 đồng…

Giá USD thế giới tiếp tục nhích nhẹ. Cuối tuần, USD-Index đạt 98,72 điểm, tăng 0,4 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh tăng trở lại bất chấp kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục giảm lãi suất. Diễn biến này cho thấy nhu cầu nắm giữ USD vẫn hiện hữu dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm tới. Theo các chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng đầu tư Scotiabank, dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ thấp hơn dự kiến đã gây áp lực nhẹ lên đồng USD, nhưng những hoài nghi về đà giảm của lạm phát và các động thái điều chỉnh vị thế giao dịch trước kỳ nghỉ lễ đã hỗ trợ đồng bạc xanh.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới công bố, Công ty chứng khoán MBS cho rằng, sức mạnh của đồng USD sẽ suy yếu đáng kể trong năm 2026, qua đó giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND. Mặc dù dự báo sẽ có thêm một lần giảm lãi suất, song nhóm phân tích nhận định chỉ số USD-Index sẽ tiếp tục giảm xuống vùng 95 điểm trong năm 2026. Sự suy yếu của chỉ số này phản ánh sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa các ngân hàng trung ương lớn. Một số ngân hàng trung ương lớn như châu Âu và Anh đã ám chỉ quan điểm họ đã hoàn tất chu kỳ nới lỏng, giảm lo ngại về tác động tiêu cực của chính sách thuế quan mới và dần theo dõi lạm phát nhiều hơn...