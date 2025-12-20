Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 20.12.2025: Tự do giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/12/2025 08:39 GMT+7

Giá USD trong ngân hàng ổn định, trong khi thị trường tự do giảm mạnh.

Chênh lệch giá mua và bán USD trong ngân hàng từ 280 - 310 đồng. Vietcombank mua vào 26.095 - 26.125 đồng, bán ra 26.405 đồng. ACB mua vào giảm 10 đồng, còn 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.405 đồng… Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ giảm 200 đồng, mua vào còn 26.770 đồng, bán ra 26.900 đồng. Các ngoại tệ khác cũng không thay đổi. Tại Vietcombank, giá EUR mua vào 30.070 - 30.374 đồng, bán ra 31.665 đồng; bảng Anh mua vào 34.317 - 34.664 đồng, bán ra 35.774 đồng…

Giá USD hôm nay 20.12.2025: Tự do giảm mạnh- Ảnh 1.

Giá mua và bán USD trong ngân hàng dao động từ 280 - 310 đồng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 98,72 điểm. Đồng USD tăng nhẹ khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh các tín hiệu kinh tế phát đi còn trái chiều. Thị trường bước vào giai đoạn cuối năm với tâm lý thận trọng, khi nhà đầu tư hạn chế đặt cược lớn trước những dữ liệu kinh tế quan trọng và các phát biểu từ quan chức ngân hàng trung ương.

Nhu cầu nắm giữ đồng USD vẫn hiện hữu, bất chấp kỳ vọng Fed có thể bắt đầu nới lỏng chính sách trong năm tới. Đồng bạc xanh tăng nhờ được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao, trong khi thị trường chưa sẵn sàng điều chỉnh mạnh kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất, qua đó giúp đồng USD giữ vững vị thế so với các đồng tiền lớn.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR giao dịch tương đối ổn định so với đồng USD trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì lập trường thận trọng. Dù các số liệu gần đây cho thấy hoạt động kinh tế tại khu vực đồng EUR còn suy yếu, lạm phát vẫn ở trên mục tiêu, khiến ECB chưa có nhiều dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Điều này giúp hạn chế đà giảm của đồng EUR trước đồng bạc xanh.

