Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 19.12.2025: Đô la trong ngân hàng giảm nhưng vẫn kịch trần

Thanh Xuân
Thanh Xuân
19/12/2025 09:04 GMT+7

Các ngân hàng đồng loạt giảm giá USD, trong đó giá mua vào giảm mạnh hơn so với bán ra. Dù vậy, giá bán đô la Mỹ hiện vẫn cao ở mức kịch trần.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 3 đồng, xuống còn 25.148 đồng/USD. Giá USD tại Vietcombank giảm mạnh chiều mua vào 23 đồng, xuống 26.095 - 26.125 đồng, bán ra giảm 3 đồng, còn 26.405 đồng. ACB giảm giá mua 20 đồng, còn 26.110 - 26.140 đồng, bán ra giảm 3 đồng, còn 26.405 đồng. Vietinbank giảm giá USD 10 đồng, mua vào 26.125 đồng, bán ra giảm 3 đồng, còn 26.405 đồng… Trong khi đó, các ngoại tệ khác tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 50 đồng, xuống 30.070 - 30.374 đồng, bán ra 31.665 đồng; bảng Anh giảm 24 đồng, mua vào 34.317 - 34.664 đồng, bán ra 35.774 đồng…

Giá USD hôm nay 19.12.2025: Đô la trong ngân hàng giảm nhưng vẫn kịch trần- Ảnh 1.

Ngân hàng giảm giá mua USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng, chỉ số USD - Index thêm 0,07 điểm, lên 98,45 điểm. Đồng USD giảm giá so với yen Nhật và franc Thụy Sĩ sau khi số liệu lạm phát tại Mỹ tăng thấp hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 11 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, thấp hơn mức dự báo tăng 3,1% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Đợt đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài nhất trong lịch sử Mỹ đã ảnh hưởng đến công tác thu thập dữ liệu cho báo cáo lạm phát này. Cục Dự trữ liên bang (Fed) đang theo dõi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) để đạt mục tiêu lạm phát 2%.

Đồng EUR giảm nhẹ, sau khi ECB giữ nguyên các mức lãi suất chính sách và đưa ra cái nhìn tích cực hơn về nền kinh tế khu vực đồng EUR, vốn cho thấy khả năng chống chịu trước các cú sốc thương mại toàn cầu. Đồng EUR giảm 0,14%, xuống 1,17240 USD.

Trong khi đó, bảng Anh tăng giá sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) thực hiện đợt cắt giảm lãi suất thứ tư trong năm nay và với lần cắt giảm tiếp theo chưa được định giá đầy đủ cho tới tháng 6.2026, thay vì tháng 4 trước đó. Đồng bảng tăng 0,09%, lên 1,33846 USD.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
