Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 18.12.2025: Đô la trong ngân hàng tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
18/12/2025 08:59 GMT+7

Các ngân hàng tăng giá USD, trong đó mua vào có xu hướng tăng nhanh hơn bán ra. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới cũng tăng trở lại.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá 5 đồng, lên 25.151 đồng/USD. Vietcombank tăng mạnh giá mua USD thêm 25 đồng, lên 26.118 - 26.148 đồng, bán ra tăng 5 đồng, lên 26.408 đồng. ACB giữ nguyên giá mua ở mức 26.130 - 26.160 đồng, bán ra tăng 5 đồng, lên 26.408 đồng. Vietinbank tăng giá USD 5 đồng, mua vào lên 26.135 đồng, bán ra 26.408 đồng… Trong khi đó, các ngoại tệ khác giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 20 đồng, xuống 30.120 - 30.424 đồng, bán ra 31.708 đồng; bảng Anh giảm 130 đồng, mua vào 34.294 - 34.641 đồng, bán ra 35.750 đồng…

Giá USD hôm nay 18.12.2025: Ngân hàng tăng giá đô la Mỹ - Ảnh 1.

Ngân hàng tăng giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,26 điểm, lên 98,4 điểm. Các thành viên Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có những nhận xét trái chiều về lãi suất. Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết vẫn còn dư địa để cắt giảm lãi suất trong bối cảnh thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu. Nhận định này trái ngược với quan điểm của Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic khi cho rằng, quyết định cắt giảm lãi suất của Fed vào tuần trước là không thực sự cần thiết. Ông Bostic cho biết, hiện chưa tính đến bất kỳ đợt giảm chi phí vay nào trong năm 2026, dựa trên triển vọng kinh tế của mình rằng tăng trưởng sẽ phục hồi về quanh mức 2,5%, trong khi áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

Đồng bảng Anh suy yếu sau khi số liệu lạm phát của Vương quốc Anh bất ngờ giảm mạnh, gần như khẳng định Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ cắt giảm lãi suất. Số liệu công bố cho thấy lạm phát tại Anh trong tháng 11 giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo, xuống còn 3,2%, mức thấp nhất kể từ tháng 3, so với 3,6% của tháng 10.

Thị trường đang chờ đợi hàng loạt quyết định chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương trong tuần này, bao gồm BoE và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ năm, cũng như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), được kỳ vọng sẽ nâng lãi suất vào thứ sáu lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
