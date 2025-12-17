Giá USD hôm nay 17.12.2025: Đô tự do tiếp tục đi lùi

Sáng 17.12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.146 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 5 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 26.123 đồng, bán ra 26.403 đồng; Ngân hàng ACB tăng 20 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.170 đồng và bán ra tăng 5 đồng, lên 26.403 đồng…

Ngược lại, giá USD tự do tiếp tục giảm thêm 30 đồng khi mua vào xuống 27.120 đồng và bán ra còn 27.240 đồng.

Giá USD sáng 17.12 trên thị trường tự do tiếp tục đi lùi ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD thế giới vẫn duy trì xu hướng giảm. Đầu ngày, chỉ số USD-Index xuống 98,2 điểm, giảm 0,08 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh giao dịch ở mức thấp trong vòng hai tháng qua sau khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã tăng trong tháng 11 so với tháng 9, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Cụ thể, báo cáo do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố vào ngày 16.12 cho thấy, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra thêm 64.000 việc làm mới trong tháng 11, cao hơn ước tính 45.000 của Dow Jones. Tuy nhiên, trong tháng 10, nền kinh tế đã mất 105.000 việc làm. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 4,6%, cao hơn dự báo 4,5% của Dow Jones, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế. Khảo sát của Reuters đối với các nhà kinh tế trước đó dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4%.

Theo một số nhà phân tích, từ góc độ chính sách tiền tệ, các quan chức của Fed đang phải nỗ lực ngăn chặn sự suy yếu hơn nữa của thị trường lao động, đồng thời đề phòng lạm phát tăng cao dai dẳng hơn. Bob Haberkorn, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định trên CNBC rằng dữ liệu này mang lại cho Fed thêm lý do để cắt giảm lãi suất. Thị trường vẫn kỳ vọng sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25% trong năm 2026. Nếu điều này xảy ra thì đồng USD có thể còn đi xuống...