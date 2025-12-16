Giá USD hôm nay 16.12.2025: Đô tự do lao dốc

Sáng 16.12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.141 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục giảm. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 3 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.118 đồng, bán ra 26.398 đồng; Ngân hàng ACB mua chuyển khoản 26.150 đồng và bán ra 26.398 đồng, giảm 3 đồng ở chiều bán ra nhưng tăng 30 đồng ở chiều mua vào…

Giá USD sáng 16.12 tiếp tục đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục giảm mạnh, đưa chiều mua còn 27.150 đồng và bán ra xuống 27.270 đồng, thấp hơn hôm qua 60 đồng. Nếu tính từ đầu tháng 12 tới nay, giá USD tự do đã giảm gần 400 đồng. Còn nếu so với vùng đỉnh 28.000 đồng hồi giữa tháng 11 vừa qua, giá USD tự do đã giảm hơn 700 đồng. Công ty chứng khoán Maybank nhận định việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất về mức thấp hơn và tiếp tục xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất USD-VND. Từ đó giảm áp lực lên tỷ giá tại Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Nhà nước củng cố lại dự trữ ngoại hối, có thêm dư địa trong điều hành lãi suất.

Giá USD thế giới quay đầu giảm. Đầu ngày, chỉ số USD-Index xuống 98,28 điểm, giảm 0,2 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh vẫn giao dịch ở mức thấp trong nhiều tuần qua. Theo một số nhà phân tích, các nhà đầu tư đã tăng cường bán USD sau động thái giảm lãi suất và tuyên bố đi kèm từ các thành viên của Fed cho thấy quan điểm bớt diều dâu về chính sách tiền tệ trong năm tới. Phát biểu trên CNBC, ông Douglas Porter, kinh tế trưởng tại BMO đã lưu ý rằng chỉ số USD-Index đã giảm khoảng 7% so với mức đỉnh tháng 1 và hy vọng nó sẽ giảm thêm 2% đến 3% vào năm 2026, khi Fed nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ. Điều này cho thấy động lực tăng trở lại của đồng bạc xanh chưa có...