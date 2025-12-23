Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 23.12.2025: Đồng loạt giảm ngược chiều euro, bảng Anh

An Yến
An Yến
23/12/2025 08:52 GMT+7

Giá USD trong nước đồng loạt đi xuống theo đà giảm của thế giới.

Sáng 23.12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD là 25.146 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 3 đồng khi mua chuyển khoản xuống 26.123 đồng, bán ra 26.403 đồng; Ngân hàng ACB tăng 20 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.150 đồng nhưng giảm 3 đồng ở chiều bán ra, còn 26.403 đồng… Riêng giá USD tự do cũng tiếp tục giảm 10 đồng khi mua vào còn 26.710 đồng, bán ra 26.840 đồng.

Ngược lại, một số ngoại tệ khác bật tăng. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank tăng 175 đồng khi mua vào lên 30.508 đồng, bán ra lên 31.795 đồng; bảng Anh cũng tăng 257 đồng khi mua vào 34.921 đồng, bán ra lên 36.039 đồng; yen Nhật tăng 1 đồng, đưa giá mua lên 163,83 đồng và bán ra 172,49 đồng...

Giá USD hôm nay 23.12.2025: - Ảnh 1.

Giá USD sáng 23.12 đồng loạt giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế Việt Nam quý 1/2026 mới công bố, Ngân hàng UOB (Singapore) cho biết đồng VND đang trên đà kết năm với năm thứ tư liên tiếp giảm giá so với USD, mặc dù các yếu tố bất định liên quan đến thuế quan gây áp lực lên tâm lý thị trường, tăng trưởng GDP cao hơn kỳ vọng đã góp phần hạn chế đà mất giá, làm cho mức giảm giá từ đầu năm đến nay khiêm tốn ở 3,5%, tương đương với các năm trước. Theo UOB, biến động tỷ giá được kiểm soát, nhờ việc Ngân hàng Nhà nước duy trì lãi suất điều hành ở mức 4,5% trong suốt năm và thực hiện can thiệp ngoại hối nhằm giảm thiểu các biến động mạnh trên thị trường. Nhóm phân tích duy trì quan điểm thận trọng đối với VND, với dự báo tỷ giá USD/VND lần lượt ở mức 26.300 trong quý 1/2026, giảm xuống 26.100 trong quý 2/2026, còn 26.000 trong quý 3/2026 và xuống 25.900 trong quý 4/2026.

Giá USD thế giới cũng quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống 98,16 điểm, thấp hơn hôm qua 0,5 điểm. Đồng bạc xanh đã giảm so với các đồng tiền chính, nhường đà tăng cho đồng yen Nhật sau khi các quan chức Nhật Bản báo hiệu sẵn sàng can thiệp tiền tệ thích hợp để chống lại các động thái quá mức. Nhiều nhà đầu tư tin rằng, sự suy giảm của đồng bạc xanh sẽ tiếp tục vào năm tới khi tăng trưởng toàn cầu lớn hơn và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa.

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
