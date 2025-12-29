Giá USD hôm nay 29.12.2025: Đô tự do đứng trên 27.000 đồng

Sáng 29.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.125 đồng, giảm 3 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm tương tự. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 3 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.081 đồng, bán ra 26.381 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng nhưng cũng giảm 3 đồng ở chiều bán ra, còn 26.381 đồng… Riêng giá USD tự do đứng yên khi tiếp tục mua vào 27.030 đồng và bán ra 27.150 đồng.

Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index dưới ngưỡng 98 điểm, hiện xoay quanh 97,9 điểm. Đây là tuần giảm thứ năm liên tiếp của USD-Index, đưa đồng bạc xanh xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng của giới đầu tư trước những bất ổn địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Venezuela.

Song song đó, bước sang năm 2026, thị trường tài chính thế giới nói chung và Mỹ nói riêng còn chờ đợi một sự kiện quan trọng khác là nhiệm kỳ Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5. Tổng thống Donald Trump, người luôn ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng và lãi suất thấp để kích thích kinh tế, nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm một người kế nhiệm có quan điểm tương tự ông.

Không riêng Mỹ, các ngân hàng trung ương lớn cũng có xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ. Fed đã giảm lãi suất ba lần trong năm nay với mỗi lần 0,25% và Ngân hàng Trung ương Anh cũng có lộ trình tương tự. Ngân hàng Trung ương Canada và châu Âu còn mạnh tay hơn với 4 đợt giảm lãi suất. Ngoại lệ duy nhất là Nhật Bản khi nước này nâng lãi suất từ 0,25% lên 0,75% - mức cao nhất trong ba thập kỷ. Điều này khiến các nhà đầu tư dự báo khả năng đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu và thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh vào các tài sản khác như vàng, bạc.



