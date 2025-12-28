Giá USD hôm nay 28.12.2025: Giảm ngược chiều euro, bảng Anh

Giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần đi xuống. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.084 đồng, bán ra 26.384 đồng, giảm 21 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB giảm 20 đồng ở chiều mua, xuống 26.110 đồng và cũng giảm 21 đồng ở chiều bán ra, còn 26.384 đồng… Riêng giá USD tự do trong tuần tăng trở lại lên trên 27.000 đồng. Hiện USD tự do được mua vào 27.030 đồng và bán ra 27.150 đồng, tăng 250 đồng sau một tuần.

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác liên tục tăng trong tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank tăng 102 đồng so với cuối tuần trước, đưa giá mua lên 30.471 đồng, bán ra 31.757 đồng; bảng Anh tăng 268 đồng khi mua vào 34.9244 đồng, bán ra lên 36.042 đồng. Ngược lại, yen Nhật quay đầu giảm 1,15 đồng và còn mua vào 163,69 đồng, bán ra 172,35 đồng…

Giá USD giảm trong tuần ngược chiều euro và bảng Anh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Cuối tuần, USD-Index còn 98,05 điểm, giảm 0,67 điểm so với cuối tuần trước. Những ngày cuối năm, thị trường tiền tệ thế giới tiếp tục chứng kiến xu hướng suy yếu của đồng USD, trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) còn dư địa để tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, các yếu tố chính trị cũng góp phần làm gia tăng sức ép lên đồng USD. Những chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump trong năm 2025 từng làm dấy lên lo ngại về niềm tin đối với tài sản Mỹ. Đồng thời, việc Tổng thống Donald Trump gia tăng ảnh hưởng đối với Fed và muốn cơ quan này giảm lãi suất đã khiến thị trường quan ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương. Theo nhận định của HSBC, sự suy yếu của đồng USD hiện nay không chỉ phản ánh kỳ vọng lãi suất mà còn cho thấy những lo ngại sâu rộng hơn về kỷ luật tài khóa và uy tín thể chế…