Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 27.12.2025: Đô tự do giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
27/12/2025 09:05 GMT+7

Các ngân hàng không thay đổi giá USD, trong khi đô la tự do giảm nhẹ.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại ít thay đổi vào cuối tuần và duy trì ở mức cao kịch trần. Vietcombank mua vào 26.054 - 26.084 đồng, bán ra 26.384 đồng. ACB mua vào tăng nhẹ 10 đồng, lên 26.080 - 26.110 đồng, bán ra giữ nguyên 26.384 đồng. Vietinbank mua vào 26.078 đồng, bán ra 26.384 đồng… Đô la Mỹ tự do giảm 5 đồng, còn 27.030 đồng chiều mua vào, bán ra 27.150 đồng. Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tương đối ổn định. Tại Vietcombank, EUR mua vào 30.166 - 30.471 đồng, bán ra 31.754 đồng; bảng Anh mua vào 34.574 - 34.924 đồng, bán ra 36.042 đồng…

Giá USD hôm nay 27.12.2025: Đô tự do giảm - Ảnh 1.

Giá USD tự do giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,08 điểm, lên 98,05 điểm. Tính từ đầu năm đến nay, đồng USD đã suy yếu khi nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong khi các ngân hàng trung ương khác được kỳ vọng sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ. Thị trường cũng đang chờ Tổng thống Donald Trump đề cử một Chủ tịch Fed để thay thế ông Jerome Powell, người có nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5.2026. Những thông tin từ ông Donald Trump đều có thể tác động đến thị trường trong tuần tới.

Các quan chức Fed đang phải cân nhắc giữa một thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu và những lo ngại về lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% mỗi năm của ngân hàng trung ương. Thị trường đang dự đoán khả năng có từ hai đến ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm tới, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, với lần cắt giảm đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 3.

Đồng yen Nhật Bản giảm giá so với đồng USD vào phiên thứ sáu, khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp nhằm hỗ trợ đồng tiền này, trong khi đồng USD nhích nhẹ so với EUR với khối lượng giao dịch thấp. Đồng yen vẫn chịu áp lực giảm giá bất chấp Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tăng lãi suất vào tuần trước, do lo ngại về chính sách tài khóa mở rộng của nước này.

