Giá USD hôm nay 30.12.2025: Ngân hàng ít thay đổi, tự do lao dốc

Sáng 30.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.124 đồng, chỉ giảm 1 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank giảm vỏn vẹn 1 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.080 đồng, bán ra 26.380 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.110 đồng nhưng cũng giảm 1 đồng ở chiều bán ra, còn 26.380 đồng…

Riêng giá USD tự do giảm mạnh xuống dưới 27.000 đồng khi chiều bán ra chỉ còn 26.940 đồng, thấp hơn hôm qua 70 đồng trong khi mua vào xuống 26.780 đồng.

Giá USD trong ngân hàng hầu như không đổi trong khi thị trường tự do lao dốc ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong báo cáo Triển vọng Việt Nam 2026, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết tính đến ngày 19.12, VND mất giá khoảng 3,4% so với đầu năm, thuộc nhóm các đồng tiền có diễn biến yếu trong khu vực. Điều này chủ yếu xuất phát từ các yếu tố nội tại như chênh lệch lãi suất giữa VND và USD; thặng dư thương mại thu hẹp hơn trong năm 2025; nhu cầu ngoại tệ gia tăng khi kho bạc có tới 14 đợt mua USD từ các ngân hàng kể từ đầu năm đến nay với tổng giá trị đạt 2,29 tỉ USD (vượt mức 2,08 tỉ USD được mua trong cả năm 2024); chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng khiến nhu cầu đầu cơ tăng.

Về triển vọng năm 2026, nhóm phân tích dự báo tỷ giá sẽ tăng khoảng 2,5 - 3% trong năm 2026 do áp lực tỷ giá vẫn khá lớn trong nửa đầu năm 2026. MBS chỉ ra một số yếu tố sẽ hỗ trợ tỷ giá, bao gồm xu hướng giảm giá của USD được dự báo sẽ tiếp tục khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) Mỹ sẽ giảm lãi suất, ít nhất một lần nữa trong năm 2026 và thặng dư thương mại năm 2026 sẽ mở rộng hơn với mức 21 tỉ USD, cao hơn so với mức 21 tỉ USD trong năm 2025...

Đầu ngày, giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 98,04 điểm, tăng 0,14 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã suy yếu trong năm nay khi Fed cắt giảm lãi suất và nhà đầu tư dự báo điều này sẽ tiếp tục diễn ra vào năm mới.