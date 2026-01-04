Giá USD hôm nay 4.1.2026: Đồng loạt giảm cùng euro, bảng Anh

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục ghi nhận một tuần đi xuống. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.077 đồng, bán ra 26.377 đồng, giảm 7 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua 26.110 đồng và cũng giảm 7 đồng ở chiều bán ra, còn 26.377 đồng… Ngược lại, giá USD tự do trong tuần tăng 50 đồng khi được mua vào lên 27.080 đồng và bán ra 27.200 đồng.

Cùng chiều đồng USD, một số ngoại tệ khác cũng đi xuống. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank giảm 104 đồng so với cuối tuần trước, xuống 30.045 đồng, bán ra 31.653 đồng; bảng Anh giảm 159 đồng khi mua vào còn 34.743 đồng, bán ra 35.883; yen Nhật cũng giảm 0,23 đồng khi mua vào xuống 163,54 đồng và bán ra 172,32 đồng…

Giá USD cùng nhiều ngoại tệ khác đồng loạt giảm trong tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu hồi phục khi chỉ số USD-Index đạt 98,43 điểm, cao hơn cuối tuần trước 0,4 điểm. Đồng USD đã giảm gần 10% trong năm vừa qua. Ngược lại, các đồng tiền mạnh khác có mức tăng mạnh như đồng euro tăng 13,5%, đồng bảng Anh tăng 7,5%. Tâm lý thị trường càng thêm nặng nề trước những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ cho biết sẽ công bố đề cử tân Chủ tịch Fed vào tháng 1 để thay thế ông Jerome Powell - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5.2026. Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai cho thấy, đồng USD liên tục bị bán ròng từ tháng 4.2025 đến nay.

Giới phân tích nhận định, xu hướng đồng USD giảm giá nhiều khả năng sẽ kéo dài sang năm 2026. Các chiến lược gia tại ngân hàng Goldman Sachs dự báo đồng bạc xanh sẽ tiếp tục giảm giá trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu ổn định và Fed thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ trong khi các ngân hàng trung ương khác giữ nguyên lãi suất. Hiện thị trường đang đặt cược Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026...