Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 3.1.2026: Thị trường tự do tiếp tục tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/01/2026 08:53 GMT+7

Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, cùng chiều với đồng bạc xanh trên thị trường thế giới.

Trong khi các ngân hàng đang trong thời gian nghỉ lễ thì giá USD trên thị trường tự do tăng thêm 50 đồng, lên 27.080 đồng chiều mua vào, bán ra 27.200 đồng. Theo Nghị định 340/2025 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 9.2.2026, cá nhân hay tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà mua, bán với nhau sẽ bị phạt từ cảnh cáo đến 100 triệu đồng, tùy theo số tiền vi phạm. Ngoài ra, Nghị định còn đưa ra mức phạt bổ sung tịch thu ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với các hành vi mua bán ngoại tệ giữa các cá nhân, tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Giá USD hôm nay 3.1.2026: Đồng bạc xanh tự do tiếp tục tăng giá- Ảnh 1.

Giá USD thế giới tăng vào ngày đầu năm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,11 điểm, lên 98,43 điểm. Đồng USD khởi đầu năm 2026 với đà tăng, chấm dứt xu hướng suy yếu của năm ngoái so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, khi giới đầu tư hướng sự chú ý tới một tuần dữ liệu kinh tế quan trọng có thể định hướng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng như diễn biến của thị trường toàn cầu.

Đà phục hồi này diễn ra sau khi đồng USD ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong năm kể từ 2017, giảm hơn 9%, do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế khác bị thu hẹp, cùng với những lo ngại dai dẳng về tình hình tài khóa của Mỹ, nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu và tính độc lập của Fed, những rủi ro được cho là vẫn hiện hữu trong năm nay.

Làn sóng dữ liệu kinh tế công bố vào tuần tới, với tâm điểm là báo cáo việc làm công bố vào thứ sáu, được kỳ vọng sẽ mang lại thêm manh mối về khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất. Hiện thị trường dự báo khả năng có hai đợt hạ lãi suất trong năm 2026, cao hơn so với mức một lần cắt giảm được dự báo bởi Fed đang có nhiều ý kiến trái chiều.

