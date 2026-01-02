Giá USD hôm nay 2.1.2026: Đô tự do tăng

Giá USD trên thị trường tự do tăng nhẹ 20 đồng, mua vào lên 27.030 đồng, bán ra 27.150 đồng. Đồng bạc xanh tự do cao hơn trong ngân hàng 770 đồng. Giá USD tại Vietcombank mua vào 26.047 - 26.077 đồng, bán ra 26.377 đồng; ACB mua vào 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.377 đồng… Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index xuống 0,15 điểm, còn 98,17 điểm.

Giá USD tự do tăng nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Ông Vũ Bình Minh, Giám đốc Kinh doanh vốn và tiền tệ, Khối Thị trường vốn và dịch vụ chứng khoán, HSBC Việt Nam cho rằng cặp tỷ giá USD-VND cũng trải qua một năm 2025 đầy biến động, chỉ số USD giảm hơn 9% trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quay trở lại chu kỳ cắt giảm lãi suất điều hành. VND đã mất giá khoảng 3,5% so với USD tính chung từ đầu năm.

Một loạt các nguyên nhân chính có thể giải thích cho đà tăng của cặp tỷ giá USD-VND, chủ yếu đến từ nỗi lo thuế quan, khác biệt về chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng cổ phiếu Việt Nam, nhu cầu mua ngoại tệ tăng cao để chi trả cổ tức và từ doanh nghiệp nhập khẩu, cũng như biến động từ thị trường vàng thế giới nói chung và trong nước nói riêng. Điều đó đã khiến cặp tỷ giá USD-VND tăng trong phần lớn năm 2025, nhưng đã ổn định hơn kể từ tháng 9, nhờ chính sách điều hành ngoại hối chủ động, linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Cụ thể, NHNN đã điều chỉnh tỷ giá trung tâm theo xu hướng giảm, giúp góp phần định hướng xu hướng và tâm lý thị trường, đồng thời kết hợp bán hợp đồng kỳ hạn cho các ngân hàng thương mại nhằm đảm bảo thanh khoản thị trường, đáp ứng nhu cầu ngoại hối hợp pháp của các tổ chức và doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả đó, có lý do để kỳ vọng tỷ giá tiếp tục duy trì xu hướng ổn định cho phần còn lại của năm 2025.

Nhìn sang 2026, ông Vũ Bình Minh nhận định nhu cầu ngoại hối vẫn sẽ hiện diện, tuy nhiên mức độ tăng của tỷ giá USD-VND dự kiến sẽ nhỏ hơn so với hai năm gần đây, trong bối cảnh khác biệt về chính sách điều hành dần thu hẹp khi Fed gần như loại bỏ khả năng tăng lãi suất điều hành vào năm sau, cộng thêm giai đoạn bất ổn về thuế quan đã qua.

