Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Cá nhân mua, bán ngoại tệ với nhau bị phạt 100 triệu đồng, tịch thu số tiền

Thanh Xuân
Thanh Xuân
30/12/2025 12:42 GMT+7

Đó là một trong những nội dung được đề cập tại Nghị định 340/2025 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 9.2.2026 quy định cụ thể các mức phạt vi phạm hành chính, trong đó có hoạt động ngoại hối.

Nghị định đưa ra các mức phạt tiền tùy theo số ngoại tệ vi phạm. Phạt cảnh cáo đối với mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, hay tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà giá trị giao dịch dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với những hành vi trên nhưng có giá trị từ 1.000 - 10.000 USD hoặc dưới 1.000 USD nhưng tái phạm, vi phạm nhiều lần.

Cá nhân mua, bán ngoại tệ với nhau bị phạt 100 triệu đồng, tịch thu số tiền - Ảnh 1.

Các cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau có thể bị tịch thu số tiền vi phạm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với những hành vi trên có giá trị ngoại tệ từ 10.000 - 100.000 USD. Ngoài ra mức phạt này còn được đưa ra đối với hành vi vi phạm về việc không niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch; hình thức, nội dung niêm yết tỷ giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng…

Số tiền phạt tiền tăng lên từ 80 - 100 triệu đồng khi mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 USD trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương). Đồng thời mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương). Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 100.000 USD trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

Ngoài các mức phạt về tiền, Nghị định còn đưa ra hình thức xử phạt bổ sung tịch thu ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với các hành vi mua bán ngoại tệ giữa các cá nhân, tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Trong lĩnh vực ngoại hối, Nghị định đưa ra mức phạt cao nhất từ 200 – 250 triệu đồng đối với kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về ngoại hối không đúng quy định; xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt không đúng quy định…

Tin liên quan

Kiều hối về TP.HCM dự kiến lên kỷ lục 10,5 tỉ USD

Kiều hối về TP.HCM dự kiến lên kỷ lục 10,5 tỉ USD

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, lượng kiều hối về TP.HCM trong năm 2025 dự kiến đạt khoảng 10,5 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Khám phá thêm chủ đề

Ngoại tệ mua bán Cá nhân thu đổi ngoại tệ tiền mặt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận