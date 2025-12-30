Cá nhân mua, bán ngoại tệ với nhau bị phạt 100 triệu đồng, tịch thu số tiền

Nghị định đưa ra các mức phạt tiền tùy theo số ngoại tệ vi phạm. Phạt cảnh cáo đối với mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, hay tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà giá trị giao dịch dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với những hành vi trên nhưng có giá trị từ 1.000 - 10.000 USD hoặc dưới 1.000 USD nhưng tái phạm, vi phạm nhiều lần.

Các cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau có thể bị tịch thu số tiền vi phạm ẢNH: NGỌC THẮNG

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với những hành vi trên có giá trị ngoại tệ từ 10.000 - 100.000 USD. Ngoài ra mức phạt này còn được đưa ra đối với hành vi vi phạm về việc không niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch; hình thức, nội dung niêm yết tỷ giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng…

Số tiền phạt tiền tăng lên từ 80 - 100 triệu đồng khi mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 USD trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương). Đồng thời mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương). Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 100.000 USD trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

Ngoài các mức phạt về tiền, Nghị định còn đưa ra hình thức xử phạt bổ sung tịch thu ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với các hành vi mua bán ngoại tệ giữa các cá nhân, tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Trong lĩnh vực ngoại hối, Nghị định đưa ra mức phạt cao nhất từ 200 – 250 triệu đồng đối với kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về ngoại hối không đúng quy định; xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt không đúng quy định…