Doanh nghiệp bán ngoại tệ cho ngân hàng không phải lập hóa đơn

Cuối tháng 10, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) nhận được Công văn số 311025.001/CV-ESA của Công ty TNHH Kiểm toán ES (sau đây gọi tắt là Công ty ES) về chính sách thuế đối với hoạt động bán ngoại tệ của doanh nghiệp.

Các chính sách thuế cần áp dụng thống nhất, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong công văn trả lời Công ty ES mới đây, đơn vị này cho biết, căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ thông thường (không phải tổ chức tín dụng hoặc đại lý kinh doanh ngoại tệ) có nguồn thu ngoại tệ từ nước ngoài (do xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hoặc nhận thanh toán bằng ngoại tệ) sau đó bán lại (quy đổi) ngoại tệ sang Việt Nam đồng tại các ngân hàng thương mại thì khoản chênh lệch do tỷ giá không thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và không phải lập hóa đơn đối với hoạt động không phải là hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm phát sinh.

Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đề nghị Công ty ES hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp dựa trên hồ sơ thực tế để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, Công ty TNHH SPE Vina cũng gửi thắc mắc tới Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xuất hóa đơn đối với nghiệp vụ bán ngoại tệ cho ngân hàng.

Trong công văn trả lời ngày 11.12, Thuế tỉnh Đồng Nai kết luận, trường hợp công ty bán ngoại tệ cho ngân hàng thì phải lập hóa đơn theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Đến ngày 16.12, Thuế tỉnh Đồng Nai có công văn gửi Công ty TNHH SPE Vina, đưa ra hướng dẫn mới. Lập luận nếu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn ngày 11.12 sẽ phát sinh một số một số khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết đã báo cáo Cục Thuế (Bộ Tài chính) xin ý kiến.

Trong thời gian xin ý kiến chỉ đạo từ Cục Thuế, Công ty TNHH SPE Vina tạm thời chưa thực hiện theo hướng dẫn tại công văn ngày 11.12.

Cần áp dụng thống nhất, tránh gây khó cho doanh nghiệp

Theo ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, thực tế, từ trước đến nay, doanh nghiệp khi bán ngoại tệ đều không xuất hóa đơn và cơ quan thuế không làm khó doanh nghiệp. Việc cơ quan thuế như Đồng Nai đưa ra hướng dẫn trái ngược, thậm chí trong thực tế đã có cơ quan thuế phạt doanh nghiệp vì không lập hóa đơn gây không ít hoang mang.

Doanh nghiệp thông thường có nguồn thu ngoại tệ từ nước ngoài, sau đó bán lại tại các ngân hàng thương mại thì không phải lập hóa đơn ẢNH: TN

"Với chính sách thuế, điều mà nhiều doanh nghiệp rất lo ngại là các hướng dẫn không nhất quán và các khoản phạt không phù hợp quy định, gây khó khăn trong quá trình tuân thủ chính sách thuế", ông Tuấn nhấn mạnh.

Xoay quanh vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, phân tích, việc thu ngoại tệ, sau đó buộc phải bán lại cho ngân hàng là một nghiệp vụ tài chính của doanh nghiệp. Đây không được coi là giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, do đó không phải thực hiện lập hóa đơn, chỉ cần có chứng từ thu - chi.

Nhìn nhận hướng dẫn của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí mới đây hoàn toàn hợp lý, đúng quy định pháp luật, theo ông Được, thuế các địa phương cần áp dụng thống nhất, tránh có sự khác nhau giữa nơi này nơi kia, gây khó khăn cho doanh nghiệp.