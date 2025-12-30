Kiều hối về TP.HCM dự kiến lên kỷ lục 10,5 tỉ USD

Với lượng kiều hối về TP.HCM năm 2025 dự ước 10,5 tỉ USD, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm, TP.HCM ghi nhận 7,94 tỉ USD kiều hối, chiếm khoảng 60% tổng lượng kiều hối quốc gia. Nguồn kiều hối đến từ châu Á chiếm 50%, châu Mỹ chiếm 30%, châu Âu 9%, châu Đại Dương 8,4%, châu Phi 2%. Đáng chú ý, kiều hối từ châu Phi tăng hơn 150%, châu Âu tăng 16,7%, châu Đại Dương 11%, châu Mỹ 10%. Như vậy, lượng kiều hối tăng khoảng 2,5 tỉ USD trong 3 tháng cuối năm 2025.

Kiều hối về TP.HCM lên 10,5 tỉ USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Dự kiến năm 2026, lượng kiều hối về TP.HCM sẽ khả quan. Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, TP.HCM duy trì vai trò đô thị năng động, sáng tạo, thu hút kiều hối ổn định nhờ nền kinh tế vĩ mô ổn định, chính sách tỷ giá linh hoạt và mặt bằng lãi suất ổn định. Dòng kiều hối vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vừa bổ sung vốn cho sản xuất - kinh doanh. Hơn nữa thành phố đang triển khai nhiều giải pháp, đề xuất huy động vốn cho các dự án trọng điểm như Trung tâm Tài chính TP.HCM, khu thương mại tự do, các dự án bất động sản và nhiều dự án kinh tế dài hạn, củng cố niềm tin kiều bào vào chính sách thu hút nguồn lực.

Đồng thời, TP.HCM đã ban hành đề án thu hút nguồn lực kiều hối giai đoạn đến 2030, phối hợp với các sở ngành để nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng kiều hối, hướng tới phát triển kinh tế ổn định, bền vững và tăng trưởng hai con số.