Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Kiều hối về TP.HCM dự kiến lên kỷ lục 10,5 tỉ USD

Thanh Xuân
Thanh Xuân
30/12/2025 10:43 GMT+7

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, lượng kiều hối về TP.HCM trong năm 2025 dự kiến đạt khoảng 10,5 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Với lượng kiều hối về TP.HCM năm 2025 dự ước 10,5 tỉ USD, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm, TP.HCM ghi nhận 7,94 tỉ USD kiều hối, chiếm khoảng 60% tổng lượng kiều hối quốc gia. Nguồn kiều hối đến từ châu Á chiếm 50%, châu Mỹ chiếm 30%, châu Âu 9%, châu Đại Dương 8,4%, châu Phi 2%. Đáng chú ý, kiều hối từ châu Phi tăng hơn 150%, châu Âu tăng 16,7%, châu Đại Dương 11%, châu Mỹ 10%. Như vậy, lượng kiều hối tăng khoảng 2,5 tỉ USD trong 3 tháng cuối năm 2025.

Kiều hối về TP.HCM dự kiến lên kỷ lục 10,5 tỉ USD - Ảnh 1.

Kiều hối về TP.HCM lên 10,5 tỉ USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Dự kiến năm 2026, lượng kiều hối về TP.HCM sẽ khả quan. Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, TP.HCM duy trì vai trò đô thị năng động, sáng tạo, thu hút kiều hối ổn định nhờ nền kinh tế vĩ mô ổn định, chính sách tỷ giá linh hoạt và mặt bằng lãi suất ổn định. Dòng kiều hối vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vừa bổ sung vốn cho sản xuất - kinh doanh. Hơn nữa thành phố đang triển khai nhiều giải pháp, đề xuất huy động vốn cho các dự án trọng điểm như Trung tâm Tài chính TP.HCM, khu thương mại tự do, các dự án bất động sản và nhiều dự án kinh tế dài hạn, củng cố niềm tin kiều bào vào chính sách thu hút nguồn lực.

Đồng thời, TP.HCM đã ban hành đề án thu hút nguồn lực kiều hối giai đoạn đến 2030, phối hợp với các sở ngành để nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng kiều hối, hướng tới phát triển kinh tế ổn định, bền vững và tăng trưởng hai con số.

Tin liên quan

Kiều hối về TP.HCM đạt gần 8 tỉ USD trong 9 tháng

Kiều hối về TP.HCM đạt gần 8 tỉ USD trong 9 tháng

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP. HCM đạt 7,969 tỉ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khám phá thêm chủ đề

kiều hối TP.HCM Thương mại Bất động sản kinh doanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận