Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 12.1.2026: Đô tự do kéo dài đà giảm

An Yến
An Yến
12/01/2026 08:52 GMT+7

Giá USD trong nước đồng loạt giảm sáng đầu tuần theo đà đi xuống của thế giới.

Sáng nay (12.1), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.129 đồng, giảm 2 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống như Vietcombank giảm 2 đồng và mua USD chuyển khoản xuống 26.085 đồng, bán ra 26.385 đồng; Ngân hàng ACB tiếp tục mua chuyển khoản 26.090 đồng và giảm 2 đồng ở chiều bán ra, còn 26.385 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục đà giảm. Tại một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM, đồng USD được mua vào xuống 26.770 đồng và bán ra còn 26.870 đồng, giảm 30 đồng so với cuối tuần qua. Hiện giá USD trên thị trường tự do đã giảm sâu so với mức kỷ lục khoảng 27.700 đồng vào cuối tháng 10.2025.

Giá USD hôm nay 12.1.2026: Đô tự do kéo dài đà giảm- Ảnh 1.

Giá USD sáng 12.1 đồng loạt giảm sâu

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp quay đầu giảm nhẹ với chỉ số USD-Index xuống 98,89 điểm, thấp hơn hôm qua 0,24 điểm. Đồng bạc xanh đã bật tăng cao trong cuối tuần qua khi được hỗ trợ từ dữ liệu việc làm tháng 12.2025 suy yếu nhưng tỷ lệ thất nghiệp đã giảm so với tháng 11.2025. Dữ liệu trái chiều khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất trong thời gian tới và chỉ nối lại chu kỳ giảm lãi suất từ tháng 6.2026.

Trong tuần qua, tại thị trường châu Á, đồng yen đã suy yếu đáng kể so với đồng USD sau các báo cáo cho thấy Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang cân nhắc kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào Hạ viện trong nửa đầu tháng 2 tới. Một yếu tố khác đang được thị trường theo dõi sát sao là phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, phán quyết này đã không diễn ra vào ngày 9.1 như kỳ vọng và có thể bị dời sang tuần này khiến tâm lý thận trọng vẫn bao trùm các thị trường hàng hóa và ngoại hối. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tương lai lãi suất quỹ Fed đang kỳ vọng 95% ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất trong cuộc họp đầu năm mới sẽ diễn ra trong hai ngày 27 - 28.1, mức kỳ vọng này đã tăng từ 68% của một tháng trước. Việc duy trì lãi suất như hiện tại cũng hỗ trợ đồng USD đi lên.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 11.1.2026: Đô tự do lao dốc trong tuần

Giá USD hôm nay 11.1.2026: Đô tự do lao dốc trong tuần

Giá USD trong ngân hàng hồi phục nhưng thị trường tự do giảm mạnh trong tuần.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá USD tự do thất nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận