Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 8.1.2026: Ngân hàng tăng kịch trần

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/01/2026 08:49 GMT+7

Ngân hàng tăng giá USD, trong khi các ngoại tệ khác sụt giảm. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng trở lại.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 3 đồng, lên 25.125 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD thêm 3 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.051 - 26.081 đồng, bán ra 26.381 đồng; ACB mua vào 26.070 - 26.100 đồng, bán ra 26.381 đồng; Vietinbank mua vào 26.073 đồng, bán ra 26.381 đồng… Giá USD ngân hàng cao ở mức kịch trần.

Ngược lại, các ngoại tệ khác giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 50 đồng, xuống 29.887 - 30.189 đồng chiều mua vào, bán ra 31.463 đồng; bảng Anh giảm 140 đồng, mua vào 34.444 - 34.792 đồng, bán ra 35.906 đồng…

Giá USD hôm nay 8.1.2026: - Ảnh 1.

Ngân hàng tăng nhẹ giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng trở lại, chỉ số USD-Index thêm 0,16 điểm, lên 98,73 điểm. Đồng USD giữ ổn định so với các đồng tiền chủ chốt như yen Nhật và EUR trong bối cảnh thị trường điều chỉnh vị thế trước hàng loạt số liệu về thị trường lao động Mỹ sẽ được công bố trong tuần này. Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, số vị trí việc làm còn trống tại Mỹ trong tháng 11 đã giảm mạnh hơn dự báo, trong khi hoạt động tuyển dụng cũng chững lại, cho thấy nhu cầu lao động tiếp tục suy yếu. 

Số liệu từ Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho thấy, hoạt động của khu vực dịch vụ Mỹ bất ngờ khởi sắc trong tháng 12. Tuy nhiên, theo báo cáo việc làm quốc gia của ADP, việc làm trong khu vực tư nhân phục hồi yếu hơn kỳ vọng trong cùng tháng. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, thước đo toàn diện và được theo dõi sát sao nhất về thị trường lao động Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào thứ sáu.

