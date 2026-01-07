Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 7.1.2026: Đà giảm của đô tự do chưa dứt

An Yến
An Yến
07/01/2026 08:45 GMT+7

Giá USD trong ngân hàng đứng yên nhưng thị trường tự do tiếp tục lao dốc.

Sáng 7.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng yên ở mức 25.122 đồng như hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi ngang như Ngân hàng Vietcombank tiếp tục mua USD chuyển khoản 26.078 đồng, bán ra 26.378 đồng; Ngân hàng ACB vẫn mua USD 26.110 đồng và bán ra 26.380 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do quay đầu lao dốc khi còn mua vào 27.000 đồng và bán ra 27.050 đồng, giảm 200 đồng so với hôm qua.

Giá USD hôm nay 7.1.2026: Đà giảm của đô tự do chưa dứt - Ảnh 1.

Giá USD sáng 7.1 đứng yên trong ngân hàng nhưng thị trường tự do lao dốc

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 98,59 điểm, tăng 0,13 điểm so với hôm qua. Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Senad Karaahmetovic chia sẻ trên Investing.com rằng, đồng USD đã ổn định trở lại sau phiên biến động mạnh hôm đầu tuần từ việc Mỹ bất ngờ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Thông tin đó làm rung chuyển thị trường khiến nhà đầu tư lo lắng và có phần bán tháo đồng bạc xanh.

Tuần này, nhà đầu tư đang chờ số liệu công bố một loạt các chỉ số kinh tế quan trọng, dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin về lãi suất và chính sách tài khóa của Mỹ. Tâm điểm là dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 12.2026 dự kiến công bố vào ngày 9.1 (theo giờ Mỹ) sẽ cung cấp những tín hiệu rõ ràng về thị trường lao động.

Trong khi đó, nhà đầu tư dường như không quá lo lắng về xung đột quân sự gần đây của Mỹ với Venezuela và chứng khoán Mỹ vẫn lập kỷ lục mới. Đóng cửa phiên ngày 6.1 (rạng sáng 7.1 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 0,62% lên mức kỷ lục 6.944,82 điểm; chỉ số Dow Jones cũng tăng 484,90 điểm, tương đương 0,99% và đóng cửa ở mức kỷ lục 49.462,08; Nasdaq Composite tăng 0,65%, đạt 23.547,17 điểm. Cổ phiếu Amazon là động lực chính nâng đỡ cả ba chỉ số lớn khi tăng hơn 3%. Các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cũng góp phần hỗ trợ thị trường chung, trong đó có Micron Technology và Palantir Technologies tăng khoảng 10%, còn Palantir tăng hơn 3%...

