Giá USD hôm nay 6.1.2026: Đô tự do quay đầu giảm

Sáng nay (6.1), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.122 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm tương ứng như Ngân hàng Vietcombank giảm 2 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.078 đồng, bán ra 26.378 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua 26.110 đồng và cũng tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.380 đồng… Tương tự, giá USD tự do giảm nhẹ còn mua vào 27.175 đồng và bán ra 27.900 đồng.

Ngược lại, giá euro tại Vietcombank tăng 8 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 30.293 đồng, bán ra 31.571 đồng; bảng Anh cộng thêm 239 đồng khi mua vào 34.999 đồng, bán ra 36.119 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,6 đồng khi mua vào 163,6 đồng và bán ra 172,25 đồng…

Giá USD sáng 6.1 đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống 98,36 điểm, thấp hơn hôm qua 0,2 điểm. Đồng bạc xanh đi xuống khi giá vàng tăng cao giữa bất ổn xung đột của Mỹ và Venezuela. Đồng thời, các nhà giao dịch đang chờ sang một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này để tìm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ.

Theo Công ty chứng khoán MB, năm nay Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ chỉ có 1 lần giảm lãi suất với khoảng 0,25% trong 3 cuộc họp còn lại dưới thời Chủ tịch Powell. Chủ yếu do lạm phát khó giảm bởi chính sách thuế quan, hạn chế nhập cư, nhu cầu năng lượng liên quan đến AI, cùng với việc cắt giảm thuế sẽ làm cho dư địa giảm thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, công ty này vẫn cho rằng, USD-Index sẽ tiếp tục giảm xuống vùng 95 điểm trong năm 2026. Suy yếu này phản ánh sự dần khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa các ngân hàng trung ương lớn. Một số ngân hàng trung ương lớn như châu Âu và Anh ám chỉ quan điểm họ đã hoàn tất chu kỳ nới lỏng, giảm lo ngại về tác động tiêu cực của chính sách thuế quan mới, và dần theo dõi lạm phát nhiều hơn. Với dự báo USD-Index suy yếu, đồng thời nguồn cung USD sẽ dồi dào hơn vào cuối năm nhờ xuất khẩu và kiều hối, công ty cho rằng tỷ giá USD/VND sẽ chỉ tăng khoảng 2,2 - 2,5% trong năm 2026.