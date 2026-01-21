Giá USD hôm nay 21.1.2026: Tiếp tục đi lùi

Sáng nay (21.1), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.124 đồng, giảm 6 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng thương mại cũng giảm giá USD như Ngân hàng Vietcombank giảm 6 đồng, đưa chiều mua USD chuyển khoản xuống 26.080 đồng, bán ra còn 26.380 đồng; Ngân hàng ACB tiếp tục giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.090 đồng và giảm 6 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.380 đồng…

Ngược lại, một số ngoại tệ khác bật tăng. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank tăng 225 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.295 đồng và bán ra 31.574 đồng; bảng Anh được tăng 50 đồng, đưa chiều mua vào lên 34.724 đồng, bán ra đạt 35.837 đồng. Riêng yen Nhật tiếp tục giảm 0,14 đồng khi còn mua vào 161,86 đồng và bán ra 170,42 đồng...

Giá USD sáng 21.1 tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index còn 98,55 điểm, giảm 0,52 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh vẫn trên đà giảm khi các tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho thấy ông vẫn giữ quan điểm cứng rắn về vấn đề Greenland, đe dọa áp các mức thuế mới đối với những quốc gia phản đối việc bán lãnh thổ thuộc Đan Mạch này cho Mỹ. Điều này khiến một số tổ chức lo ngại. Ngày 20.1, quỹ hưu trí Đan Mạch AkademikerPension cho biết họ sẽ thoái vốn khỏi trái phiếu chính phủ Mỹ, do lo ngại về tình hình tài chính và nợ công của nước này. Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ phát biểu tại Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2026 diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ) và cũng cho biết ông đã đồng ý trao đổi với các lãnh đạo châu Âu tại hội nghị để thảo luận về tham vọng Greenland của mình.

Trong bối cảnh đó, chứng khoán Mỹ cũng giảm mạnh. Khép phiên ngày 20.1 (rạng sáng 21.1 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 870,74 điểm, tương đương 1,76% xuống 48.488,59 điểm; S&P 500 giảm 2,06% và đóng cửa còn 6.796,86 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 2,39%, xuống 22.954,32 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 10.2025 đối với cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ.