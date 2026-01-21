Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 21.1.2026: Tiếp tục đi lùi

An Yến
An Yến
21/01/2026 08:44 GMT+7

Giá USD thế giới lẫn trong nước tiếp tục giảm khi nhà đầu tư lo lắng về căng thẳng thương mại.

Sáng nay (21.1), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.124 đồng, giảm 6 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng thương mại cũng giảm giá USD như Ngân hàng Vietcombank giảm 6 đồng, đưa chiều mua USD chuyển khoản xuống 26.080 đồng, bán ra còn 26.380 đồng; Ngân hàng ACB tiếp tục giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.090 đồng và giảm 6 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.380 đồng…

Ngược lại, một số ngoại tệ khác bật tăng. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank tăng 225 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.295 đồng và bán ra 31.574 đồng; bảng Anh được tăng 50 đồng, đưa chiều mua vào lên 34.724 đồng, bán ra đạt 35.837 đồng. Riêng yen Nhật tiếp tục giảm 0,14 đồng khi còn mua vào 161,86 đồng và bán ra 170,42 đồng...

Giá USD hôm nay 21.1.2026: - Ảnh 1.

Giá USD sáng 21.1 tiếp tục giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index còn 98,55 điểm, giảm 0,52 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh vẫn trên đà giảm khi các tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho thấy ông vẫn giữ quan điểm cứng rắn về vấn đề Greenland, đe dọa áp các mức thuế mới đối với những quốc gia phản đối việc bán lãnh thổ thuộc Đan Mạch này cho Mỹ. Điều này khiến một số tổ chức lo ngại. Ngày 20.1, quỹ hưu trí Đan Mạch AkademikerPension cho biết họ sẽ thoái vốn khỏi trái phiếu chính phủ Mỹ, do lo ngại về tình hình tài chính và nợ công của nước này. Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ phát biểu tại Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2026 diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ) và cũng cho biết ông đã đồng ý trao đổi với các lãnh đạo châu Âu tại hội nghị để thảo luận về tham vọng Greenland của mình.

Trong bối cảnh đó, chứng khoán Mỹ cũng giảm mạnh. Khép phiên ngày 20.1 (rạng sáng 21.1 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 870,74 điểm, tương đương 1,76% xuống 48.488,59 điểm; S&P 500 giảm 2,06% và đóng cửa còn 6.796,86 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 2,39%, xuống 22.954,32 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 10.2025 đối với cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 20.1.2026: Đồng loạt giảm cùng euro, bảng Anh

Giá USD hôm nay 20.1.2026: Đồng loạt giảm cùng euro, bảng Anh

Giá USD trong nước đồng loạt đi xuống khi thị trường thế giới giảm do lo ngại từ các chính sách thuế quan của Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá euro Bảng Anh yen Nhật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận