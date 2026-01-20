Giá USD hôm nay 20.1.2026: Đồng loạt giảm cùng euro, bảng Anh

Sáng 20.1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.130 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm tương ứng. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 2 đồng khi mua USD chuyển khoản còn 26.086 đồng, bán ra 26.386 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.090 đồng và giảm 2 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.386 đồng…

Một số ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tiếp tục đi xuống. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank giảm 1 đồng, xuống còn mua chuyển khoản 30.080 đồng và bán ra 31.349 đồng; bảng Anh giảm 20 đồng và chiều mua vào xuống 34.676 đồng, bán ra 35.787 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,55 đồng, xuống còn mua vào 161,99 đồng và bán ra 170,56 đồng…

Giá USD và nhiều ngoại tệ sáng 20.1 đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index xuống 99,07 điểm, giảm 0,02 điểm so với hôm qua. Giới phân tích cho rằng đồng bạc xanh đi xuống do Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về thuế quan mới nhất đối với châu Âu liên quan đến Greenland. Tổng thống Donald Trump cho biết vào cuối tuần trước rằng ông sẽ áp thêm 10% thuế nhập khẩu từ ngày 1.2 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh, cho đến khi Mỹ được phép mua Greenland. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang đấu tranh để ngăn chặn một cuộc chiến thương mại và tăng cường nỗ lực để ngăn Tổng thống Trump áp thuế quan, đồng thời chuẩn bị các biện pháp trả đũa khi cần.

Ông Khoon Goh, trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại ANZ, cho biết thông thường nếu thuế quan bị đe dọa sẽ dẫn đến đồng euro yếu hơn. Nhưng thực tế, khi thuế quan được đưa ra, tác động trên thị trường ngoại hối thực sự hướng tới sự suy yếu của đồng USD mỗi khi có sự không chắc chắn về chính sách gia tăng xuất phát từ Mỹ. Trước đó vào tháng 4.2025, các nhà đầu tư đã bán tháo đồng bạc xanh sau khi ông Trump công bố mức thuế quan sâu rộng trên thế giới, gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin vào tài sản của Mỹ.