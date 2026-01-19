Giá USD hôm nay 19.1.2026: Đô tự do tiếp tục giảm

Sáng nay (19.1), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.132 đồng, chỉ tăng 1 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank cũng tăng 1 đồng khi mua USD chuyển khoản 26.088 đồng, bán ra 26.388 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.090 đồng và tăng 1 đồng ở chiều bán ra, lên 26.388 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục đi xuống. Một số điểm thu đổi ngoại tệ mua vào 26.540 đồng và bán ra 26.690 đồng, giảm 30 đồng so với hôm qua.

Giá USD sáng 19.1 trong ngân hàng chỉ tăng 1 đồng nhưng thị trường tự do tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục giảm nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index xuống 99,09 điểm, giảm 0,29 điểm so với hôm qua. Tuần trước, đồng bạc xanh lên mức cao nhất trong hơn một tháng sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tháng 12.2025 tăng 0,2% so với tháng 11.2025 và tăng 2,6% so với cùng kỳ, đều thấp hơn dự báo 0,1 điểm phần trăm. CPI lõi vốn được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) xem là thước đo sát hơn với xu hướng lạm phát dài hạn. Dữ liệu mới có thể củng cố khả năng Fed tạm dừng nới lỏng. Sau ba lần cắt giảm trong năm 2025, thị trường hiện nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu 2026 để đánh giá độ trễ chính sách.

Đồng thời, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ chỉ định ứng cử viên của mình để kế nhiệm Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell trong những tuần tới khi ông Powell chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5. Sau đó, ông Powell vẫn có thể tiếp tục giữ chức Thống đốc Fed cho đến đầu năm 2028. Việc Tổng thống Donald Trump tìm kiếm một Chủ tịch Fed mới diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với các nhà hoạch định chính sách tiền tệ, khi nền kinh tế Mỹ diễn biến trái chiều nhau. Tuy nhiên, hiện tại ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Fed vẫn còn là ẩn số khi mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra lưỡng lự trong việc đề cử Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett - người vốn được xem là lựa chọn đầu tiên trước đây...