Giá USD hôm nay 14.1.2026: Bật tăng đẩy euro, bảng Anh đi xuống

Sáng 14.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 6 đồng, lên 25.135 đồng. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng 6 đồng ở chiều bán ra như Vietcombank mua chuyển khoản lên 26.091 đồng, bán ra 26.391 đồng; Ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.100 đồng và bán ra tăng 6 đồng lên 26.391 đồng… Trên thị trường tự do, giá USD vẫn tiếp tục giảm và hiện còn mua vào 26.710 đồng, bán ra 26.810 đồng, thấp hơn hôm qua 20 đồng.

Ngược với đồng USD, một số ngoại tệ khác tiếp đà đi xuống. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank giảm 45 đồng khi mua vào xuống 30.113 đồng, bán ra 31.383 đồng; bảng Anh giảm 122 đồng khi mua vào còn 34.717 đồng, bán ra 35.829 đồng; yen Nhật cũng giảm 1,02 đồng, xuống còn mua vào 160,96 đồng và bán ra 169,47 đồng…

Giá USD sáng 14.1 trong ngân hàng đồng loạt tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 99,25 điểm, cao hơn hôm qua 0,35 điểm. Đồng bạc xanh đi lên bất chấp dữ liệu giá tiêu dùng (CPI) tháng 12.2025 của Mỹ vừa công bố thấp hơn, củng cố khả năng giảm lãi suất của nước này. Cụ thể, CPI tháng 12.2025 tăng 0,3%, đưa lạm phát cả năm vừa qua của Mỹ tăng 2,7% đúng như dự báo. Riêng chỉ số giá tiêu dùng lõi (CPI lõi) tháng 12 tăng 0,2% và tăng 2,6% sau một năm, thấp hơn mức dự báo mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones đưa ra.

Dữ liệu CPI được công bố chỉ vài ngày sau báo cáo việc làm tháng 12.2025 cho thấy thị trường lao động yếu đi đôi chút nhưng vẫn ổn định, nhiều khả năng khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa vội cắt giảm lãi suất tại cuộc họp đầu tiên của năm mới sắp diễn ra. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự báo Fed sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 0,25% và bắt đầu từ tháng 6. Đồng thời, việc Tổng thống Donald Trump mới tuyên bố đe dọa áp thuế 25% đối với các quốc gia có giao dịch thương mại với Iran, một động thái có thể làm bùng phát căng thẳng với Trung Quốc - đối tác hàng đầu của Tehran cũng đang gây lo ngại cho thị trường tài chính nói chung...