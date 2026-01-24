Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 24.1.2026: Ngân hàng giảm giá mua

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/01/2026 08:54 GMT+7

Trong bối cảnh giá bán USD cao ở mức kịch trần, các ngân hàng đã giảm giá mua vào. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới đã giảm khá mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần.

Các ngân hàng giảm giá mua USD, trong khi bán ra vẫn giữ ở mức cao kịch trần cho phép. Điều này đã khiến chênh lệch giữa giá mua và bán USD tăng lên từ 330 – 350 đồng mỗi USD. Vietcombank giảm giá mua USD 20 đồng, xuống 26.031 - 26.061 đồng, bán ra giữ nguyên ở mức kịch trần 26.381 đồng. ACB giảm giá mua USD 20 đồng, còn 26.040 - 26.070 đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 26.381 đồng. Sacombank giảm giá mua USD 40 đồng, xuống 26.039 đồng chiều mua vào, bán ra 26.381 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 40 đồng, mua vào còn 30.022 - 30.325 đồng, bán ra 31.605 đồng; bảng Anh giảm 30 đồng, mua vào 34.502- 34.850 đồng, bán ra 35.966 đồng…

Giá USD hôm nay 24.1.2026: Ngân hàng giảm giá mua- Ảnh 1.

Ngân hàng giảm giá mua USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm mạnh, chỉ số USD - Index xuống 0,92 điểm, còn 97,46 điểm. Đồng USD đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.2025, khi căng thẳng địa chính trị làm xáo trộn tâm lý nhà đầu tư. Đồng USD chịu nhiều áp lực khi các tài sản của Mỹ bị bán tháo mạnh vào đầu tuần trước trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Điều này làm sống lại câu chuyện "Bán nước Mỹ" (Sell America) từng xuất hiện, sau khi ông Trump áp đặt loạt thuế quan trong "Ngày Giải phóng" hồi tháng 4 năm ngoái.

Đồng EUR tăng 0,5%, lên 1,181 USD/EUR và đang trên đà tăng hơn 1% trong tuần. Chính phủ Pháp đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, dù dự kiến còn nhiều cuộc bỏ phiếu tương tự, sau khi Thủ tướng Sebastien Lecornu tuyên bố viện dẫn hiến pháp để thông qua dự luật ngân sách năm 2026.

