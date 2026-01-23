Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 23.1.2026: Không đổi, trong khi EUR, Bảng Anh... tăng nhanh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
23/01/2026 08:45 GMT+7

Các ngân hàng không thay đổi giá USD, trong khi một số ngoại tệ khác tăng nhanh trở lại.

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.125 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên, Vietcombank mua vào 26.051 - 26.081 đồng, bán ra 26.381 đồng. ACB mua USD 26.060 - 26.090 đồng, bán ra 26.381 đồng; Vietinbank mua vào 26.068 đồng, bán ra 26.381 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giá trở lại. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 150 đồng, mua vào 30.060 - 30.364 đồng, bán ra 31.645 đồng; bảng Anh tăng 160 đồng, mua vào 34.528 - 34.877 đồng, bán ra 35.994 đồng…

Giá USD hôm nay 23.1.2026: Không đổi, trong khi EUR, Bảng Anh... tăng nhanh- Ảnh 1.

Giá USD ngân hàng đứng yên

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD - Index mất 0,45 điểm, xuống 98,31 điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các đe dọa áp thuế và loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland, qua đó giúp xoa dịu tâm lý bất ổn trên thị trường tài chính. Trước đó, những đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các quốc gia đồng minh phản đối tham vọng kiểm soát Greenland đã khiến thị trường chao đảo, kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng các tài sản của Mỹ. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng chưa có nhiều bằng chứng cho thấy dòng vốn thực sự rời bỏ đồng USD.

Dữ liệu mới về lạm phát theo chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), vừa được công bố, cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng khá vững trong các tháng 10 và 11, nhiều khả năng giúp nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh trong quý thứ ba liên tiếp. Theo Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ, tiêu dùng, lĩnh vực chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế, đã tăng 0,5% trong tháng 11, sau khi cũng tăng với cùng mức này trong tháng 10.

