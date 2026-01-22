Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 22.1.2026: Ngân hàng tăng giá USD kịch trần

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/01/2026 08:46 GMT+7

Giá USD trong ngân hàng tăng lên mức kịch trần cho phép. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng trở lại.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 1 đồng, lên 25.125 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng thêm 1 đồng. Vietcombank mua vào lên 26.051 - 26.081 đồng, bán ra 26.381 đồng. ACB mua USD với giá 26.060 - 26.090 đồng, bán ra 26.381 đồng; Vietinbank mua vào 26.068 đồng, bán ra 26.381 đồng… Giá USD tăng lên mức kịch trần trong khi các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm giá. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 84 đồng, mua vào 29.913 - 30.215 đồng, bán ra 31.490 đồng; bảng Anh giảm 10 đồng, mua vào 34.364 - 34.712 đồng, bán ra 35.823 đồng…

Giá USD hôm nay 22.1.2026: Ngân hàng tăng giá USD kịch trần- Ảnh 1.

Ngân hàng tăng nhẹ giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ 12 - 16.1) đạt khoảng 724.471 tỉ đồng, bình quân 144.894 tỉ đồng/ngày, tăng 18.470 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 72% và 23%. Lãi suất USD bình quân các kỳ hạn chủ chốt có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,02%/năm, 0,03%/năm và 0,01%/năm xuống các mức 3,60%/năm, 3,61%/năm và 3,72%/năm. Lãi suất USD thấp hơn tiền đồng từ 0,4 - 3,6%/năm tùy theo kỳ hạn.

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD - Index thêm 0,14 điểm, lên 98,78 điểm. Đồng USD tăng mạnh so với EUR và franc Thụy Sĩ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa áp thuế đối với một số quốc gia, đồng thời cho biết ông đã đạt được khung thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Những đe dọa áp thuế của ông Trump nhằm vào một số quốc gia do lập trường của họ về Greenland trước đó đã khiến thị trường lo ngại, kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng đối với các tài sản của Mỹ. Tuy nhiên, phát biểu tại Diễn đàn Davos ngày thứ tư, ông loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối với hòn đảo ở phía bắc này, phần nào giúp nhà đầu tư trấn an tâm lý.

