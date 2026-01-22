Kiều hối về TP.HCM đạt 10,24 tỉ USD, Châu Á chiếm tỉ trọng lớn

Kiều hối về TP. HCM năm 2025 được chuyển chủ yếu qua tổ chức kinh tế với doanh số gần 7,43 tỉ USD, chiếm khoảng 71,8% tổng lượng kiều hối, trong khi dòng tiền này qua tổ chức tín dụng đạt gần 2,92 tỉ USD, tương đương 28,2%.

Trong đó, kiều hối từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt gần 5,06 tỉ USD, tương đương 48,9% tổng kiều hối về TP. HCM, tăng 3,2% so với năm 2024. Nguồn kiều hối từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á, nơi tập trung đông lao động Việt Nam làm việc dài hạn. Mặc dù tốc độ tăng không cao so với các khu vực khác, châu Á vẫn là nền tảng chính, đóng vai trò "trụ cột" trong cơ cấu kiều hối nhờ tính ổn định và quy mô lớn.

Kiều hối về TP.HCM tăng hơn 8% ẢNH: NGỌC THẮNG

Đứng thứ hai là khu vực châu Mỹ, với doanh số kiều hối đạt hơn 3,3 tỉ USD, chiếm 31,9% tổng lượng kiều hối. So với cùng kỳ năm trước, kiều hối từ châu Mỹ tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh sự phục hồi thu nhập của cộng đồng người Việt tại Mỹ và Canada, cũng như xu hướng gia tăng chuyển tiền phục vụ đầu tư, tiêu dùng và hỗ trợ gia đình trong nước. Châu Mỹ tiếp tục là khu vực có giá trị kiều hối cao và mức tăng trưởng tương đối ổn định trong nhiều năm trở lại đây.

Kiều hối từ châu Âu đạt 921,46 triệu USD, chiếm 8,9%, tăng 16% so với năm 2024. Mức tăng khá này cho thấy sự cải thiện điều kiện kinh tế và thu nhập của người Việt tại các nước EU, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, lao động kỹ thuật và kinh doanh nhỏ.

Trong khi đó, khu vực châu Đại Dương đạt 893,62 triệu USD, chiếm 8,6% tổng lượng kiều hối, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng đáng chú ý, phản ánh xu hướng chuyển tiền ổn định của cộng đồng người Việt định cư lâu dài tại khu vực này. Mặc dù chỉ chiếm 1,7% tổng kiều hối, tương đương 173,35 triệu USD, nhưng kiều hối từ châu Phi ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 39,3% so với năm trước.

Cũng theo nguồn tin của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, trong năm 2025, kiều hối chuyển về tỉnh Đồng Nai qua các tổ chức tín dụng đạt hơn 181 triệu USD.