Giá USD hôm nay 27.1.2026: Tiếp tục đi lùi

Sáng 27.1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD là 25.098 đồng, giảm 15 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, các ngân hàng thương mại cũng giảm giá USD tương ứng. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank giảm 16 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 25.992 đồng, bán ra còn 26.352 đồng; Ngân hàng ACB giảm 50 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.010 đồng và bán ra giảm 16 đồng, còn 26.352 đồng…

Phiên này, một số ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng đi xuống cùng chiều đồng USD. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank giảm 29 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 30.604 đồng và bán ra 31.895 đồng; bảng Anh giảm 47 đồng khi mua vào còn 35.224 đồng, bán ra xuống 36.352 đồng. Riêng yen Nhật tiếp tục tăng 3,77 đồng và mua lên 165,43 đồng, bán ra lên 174,18 đồng...

Giá USD sáng 27.1 trong ngân hàng tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong báo cáo triển vọng kinh tế vừa được công bố, đội ngũ phân tích của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV Research) đã đưa ra những nhận định vô cùng lạc quan về sức khỏe nền kinh tế Việt Nam trong năm 2026. Trên phương diện điều hành chính sách tiền tệ, áp lực tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ hạ nhiệt hơn so với năm 2025. KBSV Research dự báo tỷ giá sẽ chỉ tăng khoảng 2,8 - 3% trong năm 2026. Đặc biệt, các chính sách quản lý thị trường vàng mới, tiêu biểu là Nghị định 232/2025/NĐ-CP với việc bãi bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng của Nhà nước, sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, từ đó gián tiếp giảm áp lực lên đồng nội tệ. Việc duy trì chênh lệch lãi suất giữa USD và VND ở mức dương cũng sẽ loại bỏ các hoạt động đầu cơ, giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa để giữ ổn định thị trường...

Giá USD thế giới tiếp tục đi lùi. Chỉ số USD-Index giảm 0,18 điểm, xuống 97,08 điểm. Đồng bạc xanh vẫn chưa thoát được xu hướng giảm khi nhà đầu tư vẫn lo ngại về căng thẳng địa chính trị trên thế giới. Đồng bạc xanh đã chịu gánh nặng khi sự lo ngại của nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ đã bán tài sản Mỹ vào đầu tuần trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, gợi nhớ đến giai đoạn giao dịch "bán Mỹ" sau công bố thuế quan sâu rộng