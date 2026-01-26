Giá USD hôm nay 26.1.2026: Ngân hàng đồng loạt giảm

Sáng nay (26.1), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng, giảm 12 đồng so với cuối tuần qua. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 13 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.048 đồng, bán ra 26.368 đồng; Ngân hàng ACB giảm 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 26.060 đồng và bán ra giảm 13 đồng, còn 26.368 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác trong ngân hàng tiếp tục tăng. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank tăng 319 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 30.631 đồng và bán ra 31.924 đồng; bảng Anh cộng thêm 433 đồng khi mua vào lên 35.269 đồng, bán ra lên 36.399 đồng; yen Nhật cũng tăng 3,77 đồng và mua lên 165,23 đồng, bán ra 173,96 đồng…

Giá USD sáng 26.1 tiếp tục giảm cả trong nước lẫn thế giới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đi lùi. Chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, xuống 97,2 điểm. Đồng bạc xanh đi lùi xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua do nhà đầu tư lo ngại về căng thẳng thương mại gia tăng. Mới nhất, cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp mức thuế lên tới 100% đối với toàn bộ hàng hóa của Canada xuất khẩu sang Mỹ, trong trường hợp Ottawa ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Hiện Canada chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên. Trước đó, ngày 23.1, Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 9 tàu và 8 công ty liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran.

Trong tuần này, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm 2026. Thị trường đang kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ giữ nguyên chính sách và duy trì phạm vi lãi suất chuẩn ổn định ở mức 3,50 - 3,75%. Nếu lãi suất đứng yên thì biến động của đồng USD hầu hết đến hoàn toàn từ những căng thẳng địa chính trị lẫn thương mại, khiến các tài sản Mỹ không còn là hầm trú ẩn ưu tiên....