Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng tăng huy động, lãi suất ở mức cao

Thanh Xuân
Thanh Xuân
27/01/2026 14:42 GMT+7

Sau nhiều ngày đi xuống, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã tăng trở lại. Lãi suất huy động tiền đồng cũng tiếp tục tăng lên.

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng ngày 26.1 tăng gấp đôi so với cuối tuần qua. Đối với kỳ hạn qua đêm, lãi suất giao dịch giữa các ngân hàng lên 5,6%/năm; 1 tuần lên 5,9%/năm; 2 tuần lên 5,75%/năm và 1 tháng lên 7,4%/năm… 

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước đã tăng khối lượng bơm ròng lên 24.000 tỉ đồng ở 2 kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày. Trong tuần trước, nhà điều hành chủ động rút bớt thanh khoản sau giai đoạn cuối năm bơm mạnh. Khối lượng phát hành đạt 17.600 tỉ đồng, trong khi lượng đáo hạn lên tới 58.100 tỉ đồng, qua đó NHNN hút ròng khoảng 40.500 tỉ đồng khỏi hệ thống. Quy mô thị trường mở lưu hành giảm mạnh về 269.700 tỉ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 310.200 tỉ đồng cuối tuần trước đó. Cơ cấu phát hành thị trường mở tuần này tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 56 ngày (11.000 tỉ đồng) và 7 ngày (6.600 tỉ đồng). Mặc dù xu hướng rút ròng thể hiện rõ trong những tuần gần đây nhưng tập trung vào các kỳ hạn dài hơn so với trước cho thấy NHNN vẫn để ngỏ hỗ trợ thanh khoản trung hạn ở mức nhất định.

Ngân hàng tăng huy động, lãi suất ở mức cao - Ảnh 1.

Vietcombank phát hành chứng chỉ huy động vốn

ẢNH: NGỌC THẮNG

Các ngân hàng hiện đẩy mạnh việc huy động vốn vào thời điểm đầu năm. Trong 3 tuần đầu tháng 1, Vietcombank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất 6%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm cao nhất của nhà băng này là 5,3%/năm. Việc phát hành chứng chỉ tiền gửi rất ít khi diễn ra đối với nhà băng này. BVBank triển khai sản phẩm chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với lãi suất cao nhất 7,8%/năm. Theo biểu niêm yết, khách hàng gửi từ 10 triệu đồng trở lên được hưởng mức lãi 6,5%/năm cho kỳ hạn 6 - 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,8%/năm cho kỳ hạn 15 tháng. Ngoài ra, các ngân hàng còn tung ra các chương trình khuyến mãi với giải thưởng có giá trị lớn.

Mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường được duy trì ở mức cao. NCB áp dụng chính sách cộng thêm tới 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng số, với điều kiện kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và áp dụng đến hết ngày 31.1. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 8 tháng ở mức 8,2%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng 8,25%/năm; còn kỳ hạn 12 - 36 tháng là 8,3%/năm. Lãi suất huy động phổ biến của các ngân hàng khác ở kỳ hạn dưới 6 tháng từ 2,6 - 4,75%/năm, ở kỳ hạn 6 tháng từ 4 - 6%/năm, 12 tháng từ 5 - 7%/năm…

Tin liên quan

Lãi suất tiết kiệm còn tăng?

Lãi suất tiết kiệm còn tăng?

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng xuất hiện mức gần 10%/năm. Tuy vậy, thông tin kiểm soát tín dụng dự báo sẽ khiến lãi suất tiết kiệm không còn tăng mạnh như trước.

Khám phá thêm chủ đề

Lãi suất ngân hàng Vietcombank huy động TIẾT KIỆM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận