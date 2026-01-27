Ngân hàng tăng huy động, lãi suất ở mức cao

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng ngày 26.1 tăng gấp đôi so với cuối tuần qua. Đối với kỳ hạn qua đêm, lãi suất giao dịch giữa các ngân hàng lên 5,6%/năm; 1 tuần lên 5,9%/năm; 2 tuần lên 5,75%/năm và 1 tháng lên 7,4%/năm…

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước đã tăng khối lượng bơm ròng lên 24.000 tỉ đồng ở 2 kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày. Trong tuần trước, nhà điều hành chủ động rút bớt thanh khoản sau giai đoạn cuối năm bơm mạnh. Khối lượng phát hành đạt 17.600 tỉ đồng, trong khi lượng đáo hạn lên tới 58.100 tỉ đồng, qua đó NHNN hút ròng khoảng 40.500 tỉ đồng khỏi hệ thống. Quy mô thị trường mở lưu hành giảm mạnh về 269.700 tỉ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 310.200 tỉ đồng cuối tuần trước đó. Cơ cấu phát hành thị trường mở tuần này tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 56 ngày (11.000 tỉ đồng) và 7 ngày (6.600 tỉ đồng). Mặc dù xu hướng rút ròng thể hiện rõ trong những tuần gần đây nhưng tập trung vào các kỳ hạn dài hơn so với trước cho thấy NHNN vẫn để ngỏ hỗ trợ thanh khoản trung hạn ở mức nhất định.

Vietcombank phát hành chứng chỉ huy động vốn ẢNH: NGỌC THẮNG

Các ngân hàng hiện đẩy mạnh việc huy động vốn vào thời điểm đầu năm. Trong 3 tuần đầu tháng 1, Vietcombank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất 6%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm cao nhất của nhà băng này là 5,3%/năm. Việc phát hành chứng chỉ tiền gửi rất ít khi diễn ra đối với nhà băng này. BVBank triển khai sản phẩm chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với lãi suất cao nhất 7,8%/năm. Theo biểu niêm yết, khách hàng gửi từ 10 triệu đồng trở lên được hưởng mức lãi 6,5%/năm cho kỳ hạn 6 - 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,8%/năm cho kỳ hạn 15 tháng. Ngoài ra, các ngân hàng còn tung ra các chương trình khuyến mãi với giải thưởng có giá trị lớn.

Mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường được duy trì ở mức cao. NCB áp dụng chính sách cộng thêm tới 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng số, với điều kiện kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và áp dụng đến hết ngày 31.1. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 8 tháng ở mức 8,2%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng 8,25%/năm; còn kỳ hạn 12 - 36 tháng là 8,3%/năm. Lãi suất huy động phổ biến của các ngân hàng khác ở kỳ hạn dưới 6 tháng từ 2,6 - 4,75%/năm, ở kỳ hạn 6 tháng từ 4 - 6%/năm, 12 tháng từ 5 - 7%/năm…