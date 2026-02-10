Giá USD hôm nay 10.2.2026: Đô tự do tăng ngược chiều ngân hàng

Sáng 10.2, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.055 đồng, giảm 8 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi xuống. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 40 đồng, đưa giá mua xuống 25.715 đồng, bán ra 26.095 đồng; Ngân hàng ACB cũng giảm 60 đồng ở chiều mua, còn 25.720 đồng và giảm 50 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.090 đồng…

Giá USD sáng 10.2 trong ngân hàng tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá USD tự do được mua vào 26.570 đồng, bán ra 26.680 đồng, tăng 40 đồng so với hôm qua. Tại Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 vừa ban hành, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước tập trung nghiên cứu để ổn định kinh tế vĩ mô (lãi suất, tỷ giá, dự trữ ngoại tệ, lạm phát), đề xuất kịp thời giải pháp hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào thứ bảy hằng tuần. Chính phủ yêu cầu điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Giá USD thế giới vẫn trên đà giảm. Chỉ số USD-Index xuống 96, 94 điểm, giảm 0,63 điểm so với hôm qua. Nhà đầu tư đang theo dõi sát các số liệu sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ. Hiện thị trường đã định giá khả năng có ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, trong năm 2026. Nhiều nhà phân tích cho rằng, bất kỳ sự sụt giảm bất ngờ nào trong các số liệu sắp công bố cũng có thể là một yếu tố tiêu cực nhẹ đối với đồng USD...