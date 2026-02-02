Giá USD hôm nay 2.2.2026: Ngân hàng biến động trái chiều

Sáng nay (2.2), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.064 đồng, giảm 10 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 20 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.770 đồng, bán ra lên 26.130 đồng. Ngân hàng ACB giảm 10 đồng ở chiều bán ra, còn 26.100 đồng trong khi giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.740 đồng …

Tại Vietcombank, các ngoại tệ khác giảm ngược chiều đồng USD. Cụ thể, giá euro giảm 63 đồng so với cuối tuần qua khi mua chuyển khoản xuống 30.309 đồng, bán ra 31.589 đồng; bảng Anh giảm 44 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 34.988 đồng, bán ra còn 36.109 đồng 36.153 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,85 đồng khi mua vào còn 163,08 đồng và bán ra 171,71 đồng…

Giá USD sáng 2.2 trong ngân hàng thương mại biến động trái chiều ẢNH: HUY HƯNG

Giá USD thế giới đi ngang sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index vẫn xoay quanh 97,15 điểm. Cuối tuần qua, đồng bạc xanh đã hồi phục trở lại từ mức giảm sâu trước đó sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đề cử ông Kevin Warsh làm người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell. Ông Kevin Warsh hiện vẫn cần được Thượng viện phê chuẩn trước khi nhậm chức.

Cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh là một nhà kinh tế nổi tiếng vì những lời chỉ trích gay gắt đối với Ngân hàng Trung ương Mỹ. Trong những năm qua, ông Warsh từng nhiều lần chỉ trích các đồng nghiệp cũ vì đã cho phép tài sản của ngân hàng trung ương phình to. Vì nhiều lý do nhưng ông đệ đơn từ chức vì một phần là phản đối việc ngân hàng trung ương tiếp tục mua trái phiếu kho bạc... Theo Bloomberg, điều này khiến thị trường suy đoán ông có thể nhanh chóng thu hẹp quy mô bảng cân đối kế toán của Fed. Những lời bàn tán đó đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài lên cao vào ngày 30.1, giúp đồng USD tăng giá và góp phần khiến vàng bạc giảm mạnh. Vì vậy, diễn biến của đồng USD sẽ còn có nhiều thay đổi khi mối quan tâm của nhà đầu tư không còn tập trung vào câu chuyện lãi suất của Mỹ như thế nào mà còn vấn đề là bảng cân đối kế toán của Fed...