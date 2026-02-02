Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 2.2.2026: Ngân hàng biến động trái chiều

An Yến
An Yến
02/02/2026 08:57 GMT+7

Giá USD trong ngân hàng biến động trái chiều khi thị trường thế giới không thay đổi.

Sáng nay (2.2), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.064 đồng, giảm 10 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 20 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.770 đồng, bán ra lên 26.130 đồng. Ngân hàng ACB giảm 10 đồng ở chiều bán ra, còn 26.100 đồng trong khi giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.740 đồng …

Tại Vietcombank, các ngoại tệ khác giảm ngược chiều đồng USD. Cụ thể, giá euro giảm 63 đồng so với cuối tuần qua khi mua chuyển khoản xuống 30.309 đồng, bán ra 31.589 đồng; bảng Anh giảm 44 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 34.988 đồng, bán ra còn 36.109 đồng 36.153 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,85 đồng khi mua vào còn 163,08 đồng và bán ra 171,71 đồng…

Giá USD hôm nay 2.2.2026: Ngân hàng biến động trái chiều- Ảnh 1.

Giá USD sáng 2.2 trong ngân hàng thương mại biến động trái chiều

ẢNH: HUY HƯNG

Giá USD thế giới đi ngang sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index vẫn xoay quanh 97,15 điểm. Cuối tuần qua, đồng bạc xanh đã hồi phục trở lại từ mức giảm sâu trước đó sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đề cử ông Kevin Warsh làm người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell. Ông Kevin Warsh hiện vẫn cần được Thượng viện phê chuẩn trước khi nhậm chức.

Cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh là một nhà kinh tế nổi tiếng vì những lời chỉ trích gay gắt đối với Ngân hàng Trung ương Mỹ. Trong những năm qua, ông Warsh từng nhiều lần chỉ trích các đồng nghiệp cũ vì đã cho phép tài sản của ngân hàng trung ương phình to. Vì nhiều lý do nhưng ông đệ đơn từ chức vì một phần là phản đối việc ngân hàng trung ương tiếp tục mua trái phiếu kho bạc... Theo Bloomberg, điều này khiến thị trường suy đoán ông có thể nhanh chóng thu hẹp quy mô bảng cân đối kế toán của Fed. Những lời bàn tán đó đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài lên cao vào ngày 30.1, giúp đồng USD tăng giá và góp phần khiến vàng bạc giảm mạnh. Vì vậy, diễn biến của đồng USD sẽ còn có nhiều thay đổi khi mối quan tâm của nhà đầu tư không còn tập trung vào câu chuyện lãi suất của Mỹ như thế nào mà còn vấn đề là bảng cân đối kế toán của Fed...

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 1.2.2026: Đi lùi ngược euro, bảng Anh

Giá USD hôm nay 1.2.2026: Đi lùi ngược euro, bảng Anh

Giá USD tiếp tục ghi nhận một tuần sụt giảm ngược chiều các ngoại tệ khác như euro, bảng Anh.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá euro Bảng Anh Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận