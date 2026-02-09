Giá USD hôm nay 9.2.2026: Đứng yên khi euro, bảng Anh bật tăng

Sáng nay (9.2), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.063 đồng, giảm 2 đồng so với cuối tuần qua. Riêng các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank vẫn giữ nguyên chiều mua vào 25.760 đồng, bán ra 26.140 đồng; Ngân hàng ACB cũng tiếp tục mua chuyển khoản 25.780 đồng và bán ra 26.140 đồng…

Giá USD sáng 9.2 trong ngân hàng đi ngang ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, tại Vietcombank, giá euro tăng 130 đồng so với cuối tuần qua khi mua chuyển khoản lên 30.207 đồng, bán ra 31.482 đồng; bảng Anh tăng 219 đồng đồng khi mua chuyển khoản lên 34.753 đồng, bán ra 35.867 đồng. Riêng yen Nhật tiếp tục giảm 0,16 đồng và còn mua vào 161,29 đồng, bán ra 169,82 đồng…

Giá USD thế giới giảm nhẹ sáng đầu tuần khi chỉ số USD-Index còn 97,57 điểm, thấp hơn hôm qua 0,1 điểm. Tuần qua, đồng bạc xanh hồi phục khi nhà đầu tư có tâm lý né tránh rủi ro trên các thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng sự bứt phá này chưa thể kéo dài khi nhà đầu tư vẫn chờ đợi Mỹ giảm lãi suất.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 5.2 đã quyết định giữ nguyên lãi suất đúng như dự đoán và không đưa ra manh mối nào về động thái tiếp theo. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế khu vực đồng euro (Eurozone) đang ghi nhận mức tăng trưởng đều đặn và lạm phát tiệm cận mục tiêu đề ra. Trong tuyên bố chính thức, ECB nhận định nền kinh tế vẫn duy trì sức chống chịu tốt giữa bối cảnh toàn cầu đầy thách thức. Tuy nhiên, ECB cũng lưu ý rằng triển vọng vẫn còn nhiều bất ổn, đặc biệt là do những biến động trong chính sách thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra. Lạm phát - mối quan tâm hàng đầu của ECB - đã giảm xuống 1,7% trên toàn Eurozone trong tháng trước do chi phí năng lượng giảm, và có thể sẽ còn giảm sâu hơn trước khi được dự đoán sẽ tăng trở lại vào năm tới...