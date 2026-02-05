Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng tăng vọt

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/02/2026 14:27 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng mạnh gần gấp đôi, lên trên 16%/năm, có món vay lãi suất lên 17%/năm.

Theo đó, lãi suất vay giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng ngày 3.2 tăng gần gấp đôi so với đầu tháng 2. Cụ thể, lãi suất qua đêm lên 16,39%/năm (có món vay lên đến 17%/năm), 1 tuần lên 13,44%/năm, 2 tuần lên 8%/năm, 1 tháng lên 9,75%/năm. Trong khi kỳ hạn 3 tháng, lãi suất đi xuống 7,83%/năm, 6 tháng còn 7,71%/năm. Doanh số giao dịch ở kỳ hạn qua đêm cũng tăng mạnh lên 922.655 tỉ đồng, kế đến kỳ hạn có doanh số lớn ở 1 tháng với 11.087 tỉ đồng, còn kỳ hạn 1 tuần 5.730 tỉ đồng…

Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng tăng vọt- Ảnh 1.

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng vọt

ẢNH: NGỌC THẮNG

Lãi suất liên ngân hàng ở mức cao dù Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh hỗ trợ thanh khoản khi bơm ròng hơn 120.400 tỉ đồng trong 2 ngày (2 - 3.2) qua kênh thị trường mở, đưa khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố cao kỷ lục 441.277,6 tỉ đồng.

Lãi suất ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng cao hơn dài hạn và duy trì ở mức cao những ngày sau đó. Cùng với đó doanh số vay tăng ở kỳ hạn ngắn cho thấy thanh khoản của ngân hàng căng thẳng. Lãi suất qua đêm xuất hiện mức 16 - 17%/năm sau nhiều năm. Đây là mức lãi suất đo mức độ thanh khoản của các ngân hàng.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng áp lực thanh khoản ngân hàng tăng cao vào dịp cuối năm đến từ việc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế cuối năm, tiền hút về Kho bạc Nhà nước. Thêm vào đó, các ngân hàng cũng cần bổ sung bộ đệm dự trữ thanh khoản cho dịp tết, do đây là thời điểm nhu cầu tiền mặt và chi tiêu của người dân rất lớn. Kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm tiếp tục can thiệp để ổn định thị trường thông qua kênh tái cấp vốn để bơm thanh khoản cho hệ thống.

