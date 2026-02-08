Giá USD hôm nay 8.2.2026: Bật tăng đẩy euro, bảng Anh sụt giảm

Giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank cuối tuần mua vào 25.760 đồng, bán ra 26.140 đồng, tăng 10 đồng ở chiều mua và tăng 30 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB cũng tăng 40 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.780 đồng và bán ra 26.110 đồng…

Ngược lại, các ngoại tệ khác lao dốc trong tuần. Tại Vietcombank, giá euro giảm 300 đồng so với cuối tuần trước khi mua chuyển khoản xuống 30.082 đồng, bán ra còn 31.352 đồng; bảng Anh giảm 505 đồng khi mua chuyển khoản còn 34.541 đồng, bán ra 35.648 đồng; yen Nhật cũng giảm 2,58 đồng và còn mua vào 161,44 đồng, bán ra 169,98 đồng…

Giá USD bật tăng trong khi euro, bảng Anh sụt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Chỉ số USD-Index lên 97,63 điểm, cao hơn cuối tuần trước 0,5 điểm. Sau giai đoạn bị bán tháo mạnh trước đó, đồng USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ bất ngờ trở lại vai trò trú ẩn và thu hút dòng vốn đầu tư. Đồng bạc xanh đã phục hồi đáng kể sau khi rơi xuống mức thấp nhất bốn năm vào cuối tháng 1.

Tuy nhiên, đà tăng của USD trong tuần qua đang đứng trước thử thách lớn. Thị trường lao động Mỹ từ mức tích cực tháng 12.2025 hiện đã có nhiều dấu hiệu tiêu cực trở lại. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng cao hơn dự kiến, báo cáo Khảo sát Việc làm và Doanh thu Lao động (JOLTS) của Cục Thống kê Lao động Mỹ cũng cho thấy số vị trí việc làm trống sụt giảm mạnh, trong khi báo cáo sa thải của Challenger làm dấy lên những so sánh đáng lo ngại với giai đoạn khủng hoảng năm 2009. Dữ liệu từ các công ty tư nhân như Challenger, Gray & Christmas và ADP cho thấy tốc độ tạo việc làm trong nền kinh tế Mỹ đang chững lại đáng kể, trong khi xu hướng sa thải nhân sự ngày càng đáng lo. Báo cáo từ công ty ADP tiết lộ các nhà tuyển dụng tư nhân chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 1, thấp hơn ước tính 45.000 của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát.