Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 8.2.2026: Bật tăng đẩy euro, bảng Anh sụt giảm

An Yến
An Yến
08/02/2026 08:05 GMT+7

Giá USD thế giới lẫn trong nước ghi nhận một tuần đi lên, đẩy các ngoại tệ khác sụt giảm.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank cuối tuần mua vào 25.760 đồng, bán ra 26.140 đồng, tăng 10 đồng ở chiều mua và tăng 30 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB cũng tăng 40 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.780 đồng và bán ra 26.110 đồng…

Ngược lại, các ngoại tệ khác lao dốc trong tuần. Tại Vietcombank, giá euro giảm 300 đồng so với cuối tuần trước khi mua chuyển khoản xuống 30.082 đồng, bán ra còn 31.352 đồng; bảng Anh giảm 505 đồng khi mua chuyển khoản còn 34.541 đồng, bán ra 35.648 đồng; yen Nhật cũng giảm 2,58 đồng và còn mua vào 161,44 đồng, bán ra 169,98 đồng…

Giá USD hôm nay 8.2.2026: Bật tăng đẩy euro, bảng Anh sụt giảm- Ảnh 1.

Giá USD bật tăng trong khi euro, bảng Anh sụt giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Chỉ số USD-Index lên 97,63 điểm, cao hơn cuối tuần trước 0,5 điểm. Sau giai đoạn bị bán tháo mạnh trước đó, đồng USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ bất ngờ trở lại vai trò trú ẩn và thu hút dòng vốn đầu tư. Đồng bạc xanh đã phục hồi đáng kể sau khi rơi xuống mức thấp nhất bốn năm vào cuối tháng 1. 

Tuy nhiên, đà tăng của USD trong tuần qua đang đứng trước thử thách lớn. Thị trường lao động Mỹ từ mức tích cực tháng 12.2025 hiện đã có nhiều dấu hiệu tiêu cực trở lại. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng cao hơn dự kiến, báo cáo Khảo sát Việc làm và Doanh thu Lao động (JOLTS) của Cục Thống kê Lao động Mỹ cũng cho thấy số vị trí việc làm trống sụt giảm mạnh, trong khi báo cáo sa thải của Challenger làm dấy lên những so sánh đáng lo ngại với giai đoạn khủng hoảng năm 2009. Dữ liệu từ các công ty tư nhân như Challenger, Gray & Christmas và ADP cho thấy tốc độ tạo việc làm trong nền kinh tế Mỹ đang chững lại đáng kể, trong khi xu hướng sa thải nhân sự ngày càng đáng lo. Báo cáo từ công ty ADP tiết lộ các nhà tuyển dụng tư nhân chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 1, thấp hơn ước tính 45.000 của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 7.2.2026: Đồng loạt giảm trong và ngoài nước

Giá USD hôm nay 7.2.2026: Đồng loạt giảm trong và ngoài nước

Ngân hàng giảm giá USD cùng các ngoại tệ khác. Trong khi đó, đồng bạc xanh thế giới giảm nhẹ, rời khỏi mức cao nhất trong 2 tuần qua.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá euro Bảng Anh việc làm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận