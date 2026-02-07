Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 7.2.2026: Đồng loạt giảm trong và ngoài nước

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/02/2026 08:45 GMT+7

Ngân hàng giảm giá USD cùng các ngoại tệ khác. Trong khi đó, đồng bạc xanh thế giới giảm nhẹ, rời khỏi mức cao nhất trong 2 tuần qua.

Vietcombank giảm giá mua USD 30 đồng, xuống 25.730 - 25.760 đồng, chiều bán ra giảm 10 đồng, còn 26.140 đồng. ACB giữ nguyên giá USD không đổi, mua vào 25.750 - 25.780 đồng, bán ra 26.140 đồng. Sacombank giảm 50 đồng, mua vào 25.732 - 25.790 đồng, bán ra 26.150 - 26.200 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD tăng lên 380 đồng. 

Cùng thời điểm, các ngoại tệ khác trong ngân hàng tiếp tục giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 20 đồng, xuống 29.781 - 30.082 đồng chiều mua vào, bán ra 31.352 đồng; bảng Anh giảm 20 đồng, xuống 34.196 - 34.541 đồng, bán ra 35.648 đồng…

Giá USD hôm nay 7.2.2026: Đồng loạt giảm trong và ngoài nước - Ảnh 1.

Ngân hàng giảm giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 26 - 30.1) đạt khoảng 817.277 tỉ đồng, bình quân 163.455 tỉ đồng/ngày, giảm 38.423 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 87% và 11%. Lãi suất bình quân có xu hướng ít biến động so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tháng không đổi, lần lượt giữ ở các mức 3,59%/năm và 3,72%/năm; lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,01%/năm lên mức 3,67%/năm.

Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,15 điểm, xuống 97,68 điểm. Đồng USD giảm nhẹ, rời khỏi mức cao nhất trong hai tuần trong bối cảnh các tài sản rủi ro phục hồi sau đợt giảm giá mạnh do lo ngại về sự gia tăng chi tiêu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm nay. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn đang trên đà tăng trong cả tuần và thu hẹp mức giảm trước đó so với yen Nhật, sau khi số liệu của Mỹ cho thấy tâm lý người tiêu dùng cải thiện trong tháng 2, bất chấp những lo ngại còn tồn tại về việc làm và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 6.2.2026: Đô la Mỹ cùng các ngoại tệ khác giảm mạnh

Giá USD hôm nay 6.2.2026: Đô la Mỹ cùng các ngoại tệ khác giảm mạnh

Các ngân hàng thương mại giảm giá USD cùng các ngoại tệ khác. Trong khi đó, giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng trở lại mức cao nhất trong 2 tuần qua.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Mỹ Nhật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận