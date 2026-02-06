Giá USD hôm nay 6.2.2026: Đô la Mỹ cùng các ngoại tệ khác giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm đứng yên ở mức 25.065 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm mạnh giá USD từ 20 - 30 đồng và rời xa mức kịch trần. Giá USD tại Vietcombank giảm 30 đồng, còn 25.760 - 25.790 đồng chiều mua vào, bán ra 26.150 đồng. ACB giảm 20 đồng, mua vào còn 25.750 - 25.780 đồng, bán ra 26.140 đồng. Vietinbank giảm mỗi USD 17 đồng, mua vào còn 25.753 đồng, bán ra 26.133 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tiếp tục giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 100 đồng, xuống 29.804 - 30.105 đồng chiều mua vào, bán ra 31.376 đồng; bảng Anh giảm 360 đồng, xuống 34.222 - 34.568 đồng, bán ra 35.676 đồng…

Giá USD cùng các ngoại tệ khác giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Để hỗ trợ thanh khoản vào dịp cuối năm, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 21 ngày với các tổ chức tín dụng, dưới hình thức hoán đổi USD lấy VND (mua USD giao ngay, bán USD kỳ hạn). Ngày giá trị là T+1, ngày đáo hạn là 26.2. Tỷ giá mua giao ngay là 23.864 đồng/USD, tỷ giá kỳ hạn là 24.882 đồng/USD. Khối lượng ngoại tệ tối đa thực hiện hoán đổi tại phiên can thiệp là 1 tỉ USD (tương đương 240.000 tỉ đồng).

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục tăng. Chỉ số USD-Index thêm 0,33 điểm, lên 97,94 điểm. Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần qua khi thị trường chứng khoán toàn cầu biến động mạnh trở lại. Đồng bạc xanh tìm được lực đỡ vững chắc hơn trong tuần này khi nhà đầu tư chuyển sang tâm lý thận trọng hơn trước rủi ro, đồng thời các thị trường tài chính đánh giá những kết quả ban đầu của mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp tại Mỹ, hiện đã đi được nửa chặng đường.

Trong khi đồng bảng Anh giảm sâu sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) bỏ phiếu với cách biệt sít sao để giữ nguyên lãi suất. Đồng bảng Anh giảm 0,75% so với đồng USD, xuống còn 1,3550 USD/bảng, đồng thời mất 0,62% so với đồng EUR, sau khi BoE quyết định giữ nguyên lãi suất. Quyết định này được đưa ra với tỷ lệ bỏ phiếu sít sao 5-4 trong số chín thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ. Còn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng quyết định không thay đổi lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày thứ năm. Đồng EUR giảm nhẹ 0,16%, xuống 1,1788 USD.