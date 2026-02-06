Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 6.2.2026: Đô la Mỹ cùng các ngoại tệ khác giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/02/2026 08:56 GMT+7

Các ngân hàng thương mại giảm giá USD cùng các ngoại tệ khác. Trong khi đó, giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng trở lại mức cao nhất trong 2 tuần qua.

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm đứng yên ở mức 25.065 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm mạnh giá USD từ 20 - 30 đồng và rời xa mức kịch trần. Giá USD tại Vietcombank giảm 30 đồng, còn 25.760 - 25.790 đồng chiều mua vào, bán ra 26.150 đồng. ACB giảm 20 đồng, mua vào còn 25.750 - 25.780 đồng, bán ra 26.140 đồng. Vietinbank giảm mỗi USD 17 đồng, mua vào còn 25.753 đồng, bán ra 26.133 đồng… 

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tiếp tục giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 100 đồng, xuống 29.804 - 30.105 đồng chiều mua vào, bán ra 31.376 đồng; bảng Anh giảm 360 đồng, xuống 34.222 - 34.568 đồng, bán ra 35.676 đồng…

Giá USD hôm nay 6.2.2026: ĐÔ la Mỹ cùng các ngoại tệ khác giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá USD cùng các ngoại tệ khác giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Để hỗ trợ thanh khoản vào dịp cuối năm, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 21 ngày với các tổ chức tín dụng, dưới hình thức hoán đổi USD lấy VND (mua USD giao ngay, bán USD kỳ hạn). Ngày giá trị là T+1, ngày đáo hạn là 26.2. Tỷ giá mua giao ngay là 23.864 đồng/USD, tỷ giá kỳ hạn là 24.882 đồng/USD. Khối lượng ngoại tệ tối đa thực hiện hoán đổi tại phiên can thiệp là 1 tỉ USD (tương đương 240.000 tỉ đồng).

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục tăng. Chỉ số USD-Index thêm 0,33 điểm, lên 97,94 điểm. Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần qua khi thị trường chứng khoán toàn cầu biến động mạnh trở lại. Đồng bạc xanh tìm được lực đỡ vững chắc hơn trong tuần này khi nhà đầu tư chuyển sang tâm lý thận trọng hơn trước rủi ro, đồng thời các thị trường tài chính đánh giá những kết quả ban đầu của mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp tại Mỹ, hiện đã đi được nửa chặng đường.

Trong khi đồng bảng Anh giảm sâu sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) bỏ phiếu với cách biệt sít sao để giữ nguyên lãi suất. Đồng bảng Anh giảm 0,75% so với đồng USD, xuống còn 1,3550 USD/bảng, đồng thời mất 0,62% so với đồng EUR, sau khi BoE quyết định giữ nguyên lãi suất. Quyết định này được đưa ra với tỷ lệ bỏ phiếu sít sao 5-4 trong số chín thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ. Còn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng quyết định không thay đổi lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày thứ năm. Đồng EUR giảm nhẹ 0,16%, xuống 1,1788 USD.

Tin liên quan

Giá vàng, bạc giảm sốc, người dân vẫn xếp hàng chờ mua

Giá vàng, bạc giảm sốc, người dân vẫn xếp hàng chờ mua

Trong 10 ngày trở lại đây, giá vàng và bạc tăng giảm từ 3 - 5 triệu đồng/lượng mỗi ngày, biên độ biến động khá mạnh và thị trường cũng ghi nhận kéo dài nhiều ngày liên tục. Thế nhưng khách hàng vẫn bất chấp xếp hàng chờ mua.

Giá USD hôm nay 5.2.2026: Đứng yên trong khi EUR và bảng Anh giảm

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận