Giá vàng, bạc giảm sốc, người dân vẫn xếp hàng chờ mua

Giá vàng, bạc "nhảy múa"

Trong ngày 5.2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đã 5 lần tăng, giảm giá vàng với biên độ điều chỉnh mỗi lần từ 300.000 - 2,8 triệu đồng/lượng, trong đó 2 lần giảm giá 4,5 triệu đồng, 3 lần tăng giá 1,5 triệu đồng. Vàng ghi nhận mức mất giá 3 triệu đồng/lượng trong ngày khi SJC mua vào 174,2 triệu đồng, bán ra 177,2 triệu đồng. Tương tự, giá vàng của Công ty Phú Quý, Công ty Bảo Tín Minh Châu, Doji… cũng tăng giảm liên tục. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm thêm 3 triệu đồng mỗi lượng sau nhiều lần điều chỉnh. Bảo Tín Minh Châu mua vào còn 174,2 triệu đồng, bán ra 177,2 triệu đồng. Phú Quý mua vào còn 173 triệu đồng, bán ra 176 triệu đồng. Doji mua vào còn 173 triệu đồng, bán ra 176 triệu đồng. Công ty SJC mua vào còn 171,5 triệu đồng, bán ra 174,6 triệu đồng…

Như vậy, so với mức giá cao kỷ lục lập được cuối tháng 1, mức giảm giá vàng miếng SJC hiện nay còn 14 triệu đồng/lượng thay vì 25 triệu đồng/lượng cách đây 3 ngày. Giá vàng trong nước lao dốc theo giá trên thị trường thế giới, khi kim loại quý mất 76 USD/ounce, tương đương 1,5%, còn 4.889 USD/ounce.

Cửa hàng của Phú Quý tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) thông báo tạm hết hàng vàng, bạc Ảnh: Ngọc Thắng

Không những vàng, giá bạc cũng giảm mạnh 7,4 triệu đồng mỗi ký so với đầu ngày. Công ty Sacombank - SBJ mua vào còn 87,52 triệu đồng, bán ra còn 90,4 triệu đồng; đối với loại 1 lượng, giá mua vào còn 3,282 triệu đồng, bán ra 3,39 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá bạc loại 1 kg gần 11 triệu đồng so với đầu ngày (có lúc giảm đến 13 triệu đồng/kg), mua vào còn 78,986 triệu đồng, bán ra 81,439 triệu đồng; đối với bạc 1 lượng, giá giảm xuống còn 2,962 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 3,054 triệu đồng… Như vậy, giá bạc đã mất 13% trong ngày. Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm mạnh hơn 12,3%, mất 10 USD/ounce, xuống còn 78 USD/ounce.

Tuy nhiên, bất chấp giá vàng, bạc tăng hay giảm thì những ngày qua, khách hàng vẫn xếp hàng rồng rắn tại các công ty để mua. Nhiều người chờ đợi trước cửa các tiệm vàng tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) từ sáng sớm. Đại diện Công ty SJC cho biết dù giá vàng tăng hay giảm thì lượt khách mua vẫn áp đảo khách bán. Khi giá vàng tăng, một số khách đến chốt lời thì công ty có nguồn bán lại cho khách mua. Tuy nhiên, khi giá giảm, lượng khách bán ra lại ít, còn người mua tăng lên. Công ty phải giới hạn số lượng bán cho khách 1 lượng vàng miếng SJC hay 1 chỉ vàng nhẫn. Còn Công ty Bảo Tín Mạnh Hải không còn hàng Kim Gia Bảo bán sẵn, chỉ nhận đặt Kim Gia Bảo xu Sen hoặc nhẫn vỉ, khối lượng từ 5 chỉ trở xuống có thời gian trả hàng là 60 ngày; từ 5 - 100 chỉ, thời gian là 70 ngày. Hiện công ty không nhận đặt online, không có và không nhận đặt vàng miếng SJC.

Do nhu cầu quá cao, một số doanh nghiệp bán bạc, chốt giá và người mua trả tiền nhưng chỉ nhận được giấy hẹn trả bạc vật chất trong từ 2 - 3 tháng. Thậm chí hiện nay có người đã trả tiền nhưng đến tận tháng 6 mới có thể nhận bạc. Đại diện các đơn vị như Ancarat, Phú Quý cho biết khách hàng có thể bán lại cho doanh nghiệp vào bất kỳ thời điểm nào dù bạc vật chất chưa về tay nhưng phải do chính chủ bán trực tiếp cho cửa hàng của Ancarat, Phú Quý chứ không thể bán lại cho người khác. Do vậy, khách hàng tuyệt đối không thực hiện việc mua lại đơn đặt hàng của người khác nhằm tránh rủi ro về tài chính và quyền lợi phát sinh.

Giá vàng biến động tăng giảm mạnh trong những ngày qua Ảnh: Ngọc Thắng

Rủi ro mua vàng, bạc bất chấp

Lý giải về việc nhiều người vẫn mua vàng, bạc khi giá "rơi thẳng đứng", ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, thừa nhận chưa bao giờ thấy giá vàng thế giới biến động trong biên độ rộng 200 - 300 USD/ounce như những ngày qua. Từ đó, giá vàng trong nước cũng nhảy múa không ngừng nghỉ. Dù rằng giá vàng trong nước nới rộng biên độ cao hơn thế giới, có lúc lên đến 20 triệu đồng/lượng, mức độ rủi ro cao nhưng thực tế những người mua vàng năm 2025 thì nay thắng lớn. Chính vì vậy, khách hàng vẫn tin rằng nắm giữ vàng sẽ không lỗ, dẫn tới mua bất chấp, đặc biệt khi giá giảm là tranh thủ mua vào.

"Giá vàng, bạc dù giảm so với mức kỷ lục hồi cuối tháng 1 nhưng hiện vẫn ở mức cao. Hơn nữa những chính sách về thị trường vàng trong nước đang được triển khai trong thời gian tới như sàn giao dịch vàng, cho thêm vàng miếng thương hiệu khác, cho phép nhập khẩu nguyên liệu vàng… Những thông tin này dự báo sẽ có tác động đến giá vàng trong nước nên khách hàng cần thận trọng", ông Nguyễn Ngọc Trọng khuyến cáo.

Chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh thì cho rằng sự biến động nhanh và mạnh của giá vàng, bạc trong vòng 1 tuần qua khiến rủi ro cho người tham gia tăng cao. Riêng đối với việc mua bạc thông qua giấy hẹn thì thanh khoản thấp hơn vàng vì chỉ có thể bán lại cho chính cửa hàng đã mua. Đồng thời, việc giữ tờ giấy hẹn cần phải cẩn thận để tránh rủi ro hư hỏng, thất lạc. Hiện rất khó dự báo về giá vàng thế giới vì bị tác động bởi nhiều yếu tố. Theo nhiều quan điểm, các yếu tố hỗ trợ vàng tăng giá vẫn còn. Tuy nhiên, ngay cả khi xu hướng dài hạn của giá vàng là tăng, thì những nhịp điều chỉnh kỹ thuật là không thể tránh khỏi. Những nhịp chỉnh này sẽ gây áp lực rất lớn lên các nhà đầu tư lướt sóng, hoặc nhà đầu tư sử dụng vốn vay. Vì vậy, nhà đầu tư nếu mua vàng thời điểm này cần chú ý không nên tất tay vào vàng, không sử dụng vốn vay để mua vàng nhằm quản trị tốt rủi ro danh mục tài sản của mình. Hơn nữa, quan điểm đầu tư chung là cũng nên đa dạng các kênh để phòng ngừa rủi ro.

Theo chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển, thói quen mua vàng tích trữ đã ăn sâu vào nhiều người dân VN. Hơn nữa trong thời gian gần đây kênh bất động sản không còn dễ đầu tư nên có thể một bộ phận chuyển bớt vốn sang vàng. Thế nhưng hiện nay, khi các biến động của kinh tế thế giới nói chung vẫn chưa rõ ràng thì rất khó dự báo về xu hướng giá vàng. Đặc biệt trong giai đoạn biến động thì kim loại quý không phải là kênh kiếm lợi nhuận tốt hay phù hợp cho người không chuyên nghiệp. Ông chia sẻ: "Xét theo nhiều góc độ và quan điểm cá nhân thì hiện nay nếu có tiền gửi ngân hàng là tốt nhất. Lãi suất của nhiều ngân hàng đã tăng mạnh trên 7 - 8%/năm. Đây là lãi suất khá cao nếu so với mức khoảng 5%/năm hoặc thậm chí dưới 5%/năm đối với kỳ hạn ngắn. Thông thường việc gửi tiết kiệm là an toàn vì rủi ro hầu như không có".