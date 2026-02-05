Vận hành sàn giao dịch vàng trước ngày 10.2

Tiếp tục xu hướng tích cực

Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình KT-XH tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực; trong đó kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng khoảng 2,6%; thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn giới hạn quy định.

Số doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng cao. Trong tháng 1.2026, có gần 48.700 DN gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 45,6% so với cùng kỳ; có trên 110.000 hộ kinh doanh thành lập mới, tăng gần 222%. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế VN. Trong đó, Ngân hàng Thế giới dự báo GDP VN năm 2026 tăng 6,3%, cao nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo GDP của VN năm 2026 tăng 7,6%, cao nhất Đông Nam Á…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chiều 4.2 ẢNH: NHẬT BẮC

Bên cạnh đó, các thành viên Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, rủi ro gia tăng; sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là về lạm phát tỷ giá, lãi suất; giá vàng, bạc biến động mạnh. Tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận DN còn khó khăn; buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái còn diễn biến phức tạp...

Về giải pháp trọng tâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế...

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng; triển khai kịp thời các giải pháp để bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết; phấn đấu trước ngày 10.2 đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch. Ngoài ra, đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; phát huy hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Gỡ vướng thực phẩm nhập khẩu

Tại cuộc họp, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về việc triển khai Nghị định 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm (ATTP). Trước đó, đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan ATTP, gây hậu quả nghiêm trọng. Để đảm bảo sức khỏe người dân, các bộ, ngành, cơ quan đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46 theo hướng kiểm tra, nhập khẩu thực phẩm nghiêm ngặt hơn.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn thực hiện nghị định chưa kịp thời, cụ thể. Do đó, trong những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị định 46, đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, Thủ tướng đã chỉ đạo Phó thủ tướng Lê Thành Long chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng đã có công điện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 46. Đến nay đã căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan các loại nông sản thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Ngay tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo Phó thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng trình Chính phủ ban hành ngay trong ngày 4.2 nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46.