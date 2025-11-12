Đại biểu hỏi 'đưa vàng vào mặt hàng bình ổn giá được không', bộ trưởng nói gì?

Chiều 12.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giá.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nêu dự thảo luật giao UBND cấp xã triển khai bình ổn giá (trước đây là UBND cấp huyện). Song, ông băn khoăn việc này sẽ thực hiện ra sao khi cán bộ chuyên trách cấp xã "rất yếu và thiếu".

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) ẢNH: GIA HÂN

Vị đại biểu đề nghị có quy định cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn của UBND cấp xã trong thực hiện bình ổn giá, phối hợp với các ngành của cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ này.

Đáng chú ý, ông Hòa đề cập đến phụ lục các mặt hàng bình ổn giá, cho rằng cần xem để bổ sung. "Ví dụ vàng, có thể đưa vào danh mục mặt hàng bình ổn giá hay không?", ông Hòa đặt vấn đề.

Lý giải cho gợi ý này, ông Hòa nói, vàng tuy không phải mặt hàng thiết yếu nhưng người dân lại xem đây là quan trọng. Chưa kể, thời gian qua, giá vàng lên xuống không ổn định, cũng ảnh hưởng đến giá mặt hàng tiêu dùng của Nhà nước.

Dù vậy, vị đại biểu thừa nhận, bình ổn giá vàng là khó, bởi giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng của giá vàng thế giới, trong khi giá vàng thế giới với giá vàng trong nước lại chênh lệch khá xa, nên cần xem xét thật rõ, cụ thể.

Cùng thảo luận, đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) đề cập thời gian qua có nhiều phản ánh liên quan đến giá vận chuyển cấp cứu tràn lan.

Nữ đại biểu đề xuất xem xét bổ sung quy định định giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu, bởi hiện nay chưa có quy định nào hướng dẫn định giá và quản lý giá đối với dịch vụ này.

Theo bà, đây là một dịch vụ đặc thù nhưng lại không có trong danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, cũng không phải dịch vụ vận chuyển giao thông thông thường. "Tôi kiến nghị cần có quy định hướng dẫn thống nhất", bà Thu nói.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ẢNH: GIA HÂN

Danh mục bình ổn giá "chưa có vấn đề gì thay đổi"

Giải trình trước ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay, theo cơ chế phân cấp cho địa phương tại luật Giá, việc phân công, hướng dẫn UBND cấp xã triển khai nhiệm vụ cụ thể sẽ do UBND cấp tỉnh chủ động điều phối các sở, ngành liên quan, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Tại luật Giá năm 2023 và Nghị định số 85/2024, Chính phủ đã quy định chi tiết trình tự các bước tổ chức thực hiện bình ổn giá tại địa phương. Trong đó, sở, ngành quản lý lĩnh vực có trách nhiệm bình ổn giá tại địa phương, đánh giá diễn biến thực tế mặt bằng giá thị trường của hàng hóa dịch vụ, đồng thời có văn bản gửi cho sở Tài chính để trình UBND cấp tỉnh xem xét quyết định chủ trương, biện pháp, thời hạn bình ổn giá.

Hiện nay, theo quy định của luật Giá, UBND các tỉnh đã ban hành các quyết định về phân công quản lý giá tại địa bàn, trong đó giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cụ thể cho các cơ quan chuyên môn và cơ quan hành chính cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ quản lý về giá tại địa phương.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trong đó có ý kiến của đại biểu Phạm Văn Hòa, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát để làm sao việc phân cấp, phân quyền, phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nhất là phân cấp trách nhiệm cho cấp xã trong hoạt động bình ổn giá đảm bảo khả thi.

Về việc rà soát hoàn thiện danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay, quá trình xây dựng luật Giá năm 2023, Bộ Tài chính đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để rà soát, đánh giá, điều chỉnh đưa ra khỏi danh mục các mặt hàng không còn phù hợp cũng như bổ sung một số mặt hàng thiết yếu vào danh mục bình ổn giá.

Quá trình tổng kết luật Giá, cơ quan soạn thảo nhận thấy danh mục này "chưa có vấn đề gì thay đổi cả", do đó đề nghị chưa điều chỉnh.