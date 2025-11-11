Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự kiến chi tiết số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI của 34 tỉnh, thành

Tuyến Phan
Tuyến Phan
11/11/2025 16:56 GMT+7

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến TP.HCM có số lượng đại biểu Quốc hội nhiều nhất, với 38 người và Hà Nội xếp thứ hai, với 32 người.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI. 

Theo đó, tổng số ĐBQH khóa XVI là 500 người, gồm: số lượng đại biểu ở các cơ quan T.Ư là 217 đại biểu (43,4%), số lượng đại biểu ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).

- Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường

ẢNH: GIA HÂN

Phụ lục kèm theo nghị quyết cũng nêu rõ dự kiến cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XVI ở 34 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, TP.HCM dự kiến có số lượng ĐBQH khóa XVI nhiều nhất, với 38 đại biểu, trong đó dự kiến 17 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 21 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Hà Nội dự kiến có 32 ĐBQH khóa XVI, trong đó dự kiến 15 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 17 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

An Giang là địa phương có số lượng đại biểu dự kiến nhiều thứ thứ ba, với 21 người; trong đó 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 11 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Có 2 địa phương được phân bổ dự kiến 19 đại biểu, gồm Hải Phòng và Ninh Bình. Cả 2 địa phương này dự kiến có 9 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

4 địa phương được phân bổ dự kiến 18 đại biểu, gồm Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ. Các địa phương này dự kiến có 8 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

3 địa phương được phân bổ dự kiến 17 đại biểu, gồm Thanh Hóa, Phú Thọ và Lâm Đồng. Các địa phương này dự kiến có 8 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 9 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

4 địa phương được phân bổ dự kiến 16 đại biểu, gồm Nghệ An, Gia Lai, Hưng Yên, Bắc Ninh. Các địa phương này dự kiến có 7 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 9 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

- Ảnh 2.

Dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 34 tỉnh, thành

ẢNH: CMH

Có 2 địa phương được phân bổ dự kiến 15 đại biểu, gồm Đắk Lắk và Tây Ninh. Hai địa phương này dự kiến có 6 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 9 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Đà Nẵng dự kiến được phân bổ 14 đại biểu, trong đó có 6 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 8 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Cà Mau dự kiến được phân bổ 13 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 8 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Khánh Hòa dự kiến được phân bổ 12 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 7 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Quảng Ngãi dự kiến được phân bổ 11 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 6 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu, 217 ở Trung ương và 283 ở địa phương

4 tỉnh dự kiến được phân bổ 10 đại biểu, gồm Tuyên Quang, Quảng Trị, Lào Cai, Thái Nguyên.

4 tỉnh, thành dự kiến được phân bổ 9 đại biểu, gồm Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Huế, Sơn La.

4 tỉnh dự kiến được phân bổ 7 đại biểu, gồm Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu.

Tin liên quan

Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu, 217 ở T.Ư và 283 ở địa phương

Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu, 217 ở T.Ư và 283 ở địa phương

Theo nghị quyết, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người, trong đó số lượng đại biểu ở các cơ quan T.Ư là 217, ở địa phương là 283.

Khám phá thêm chủ đề

Đại biểu quốc hội đại biểu quốc hội khóa XVI số lượng đại biểu quốc hội 34 tỉnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận