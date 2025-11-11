Dự kiến chi tiết số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI của 34 tỉnh, thành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Theo đó, tổng số ĐBQH khóa XVI là 500 người, gồm: số lượng đại biểu ở các cơ quan T.Ư là 217 đại biểu (43,4%), số lượng đại biểu ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường ẢNH: GIA HÂN

Phụ lục kèm theo nghị quyết cũng nêu rõ dự kiến cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XVI ở 34 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, TP.HCM dự kiến có số lượng ĐBQH khóa XVI nhiều nhất, với 38 đại biểu, trong đó dự kiến 17 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 21 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Hà Nội dự kiến có 32 ĐBQH khóa XVI, trong đó dự kiến 15 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 17 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

An Giang là địa phương có số lượng đại biểu dự kiến nhiều thứ thứ ba, với 21 người; trong đó 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 11 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Có 2 địa phương được phân bổ dự kiến 19 đại biểu, gồm Hải Phòng và Ninh Bình. Cả 2 địa phương này dự kiến có 9 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

4 địa phương được phân bổ dự kiến 18 đại biểu, gồm Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ. Các địa phương này dự kiến có 8 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

3 địa phương được phân bổ dự kiến 17 đại biểu, gồm Thanh Hóa, Phú Thọ và Lâm Đồng. Các địa phương này dự kiến có 8 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 9 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

4 địa phương được phân bổ dự kiến 16 đại biểu, gồm Nghệ An, Gia Lai, Hưng Yên, Bắc Ninh. Các địa phương này dự kiến có 7 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 9 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 34 tỉnh, thành ẢNH: CMH

Có 2 địa phương được phân bổ dự kiến 15 đại biểu, gồm Đắk Lắk và Tây Ninh. Hai địa phương này dự kiến có 6 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 9 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Đà Nẵng dự kiến được phân bổ 14 đại biểu, trong đó có 6 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 8 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Cà Mau dự kiến được phân bổ 13 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 8 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Khánh Hòa dự kiến được phân bổ 12 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 7 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Quảng Ngãi dự kiến được phân bổ 11 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu, 6 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

4 tỉnh dự kiến được phân bổ 10 đại biểu, gồm Tuyên Quang, Quảng Trị, Lào Cai, Thái Nguyên.

4 tỉnh, thành dự kiến được phân bổ 9 đại biểu, gồm Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Huế, Sơn La.

4 tỉnh dự kiến được phân bổ 7 đại biểu, gồm Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu.