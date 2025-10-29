Đại biểu Quốc hội bức xúc khi người dân Hà Nội phải nộp sổ đỏ photo

Tiếp tục thảo luận về nội dung kinh tế xã hội ngày 29.10, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) băn khoăn khi có những vấn đề đã được "nói đi nói lại, bàn đi bàn lại rất nhiều lần" trong cả nhiệm kỳ, thậm chí 2 - 3 nhiệm kỳ. Song thực tế không có sự cải thiện đáng kể.

Loay hoay ứng phó thị trường vàng, càng can thiệp càng tuột xa

Ông Đồng dẫn chứng thị trường bất động sản với giá nhà tăng phi mã. Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, giá bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM tăng nhanh, thuộc top 8 trong số 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ của bất động sản so với thu nhập.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng ẢNH: GIA HÂN

Nói cách khác, mỗi người dân thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm tiết kiệm mới có thể mua được 1 căn nhà có mức giá trung bình ở hai thành phố này. Trong khi đó, nhiệm kỳ này Quốc hội đã đồng loạt sửa hàng loạt các luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở. Đặc biệt, luật Đất đai mất tới 4 kỳ họp mới có thể thông qua.

Chia sẻ thêm về thị trường vàng, "Quốc hội cũng nói hoài từ 2 - 3 nhiệm kỳ trước đến giờ vẫn diễn biến rất phức tạp, gây rủi ro cho ổn định tài chính, tiền tệ". "Ngân hàng nhà nước cứ loay hoay ứng phó, nhưng dường như càng can thiệp thì lại càng tuột xa mục tiêu quản lý. Vậy bản chất ở đây là gì, do thể chế hay do tổ chức thực hiện?", đại biểu Đồng hỏi.

Cùng quan điểm này, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp), nhìn nhận thị trường vàng hiện nay bất định, khó lường. Chênh lệch vàng trong nước và ngoài nước lúc thấp, lúc cao mà cao lại nhiều hơn.

Đáng nói, dù nghị định mới bổ sung của Chính phủ cho phép doanh nghiệp có điều kiện sản xuất vàng để điều hòa thị trường, nhưng thị trường vàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Nghịch lý vàng nhẫn lại cao hơn vàng miếng, doanh nghiệp được nhập khẩu vàng cũng mới có bước chuẩn bị thủ tục.

"Giá vàng cao ảnh hưởng rất lớn đến tín dụng, người dân cho rằng nên đầu tư vàng để đồng tiền không bị mất giá thay vì gửi tín dụng lãi suất sẽ thấp", ông Hòa nêu và đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp hữu hiệu hơn để giá vàng ổn định. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu vàng trong thời gian sớm nhất để ổn định thị trường vàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lắng nghe phiên thảo luận ẢNH: GIA HÂN

Làm sạch dữ liệu đất đai, sao bắt người dân photo sổ đỏ?

Chia sẻ thêm về bất cập trong quản lý dữ liệu, đại biểu Hà Sỹ Đồng cho hay ông khá ngạc nhiên khi ngay tại thủ đô Hà Nội, người dân được yêu cầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân.

Báo chí phản ánh là một số xã, phường còn ra thông báo "nếu người dân không nộp hồ sơ sổ đỏ, căn cước công dân đúng hạn thì quyền lợi sẽ không được giải quyết".

"Thú thực, khi đọc được thông tin này, dù không phải người trong cuộc, tôi thấy bức xúc, vì căn cước hay giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đều là giấy tờ nhà nước cấp cho dân, đều có trên hệ thống của cơ quan nhà nước cả rồi.

Vậy mà vẫn phải có người đi đến từng nhà phát phiếu thu thập thông tin, người dân nếu chấp hành thì vừa mất thời gian vừa lo ngại về việc lưu trữ, sử dụng các loại giấy tờ cá nhân rất quan trọng đó. Nếu không chấp hành cũng lo ngại bị đánh giá, hoặc bị làm khó dễ khi giải quyết những thủ tục khác", ông Đồng nói.

Cơ quan chức năng giải thích lý do cần người dân phải nộp sổ đỏ photo để làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai là vì nhiều người sử dụng đất khi tự ý chuyển mục đích, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ viết tay, chưa xác lập quyền thừa kế… dẫn đến một số trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đúng và chưa thống nhất.

Song ông Đồng cho rằng nếu vậy thì cần tuyên truyền để ai đang thuộc diện này cung cấp thông tin và hướng dẫn họ hoàn tất thủ tục, thay vì yêu cầu toàn bộ các hộ dân phải nộp bản photo sổ đỏ và căn cước.

"Tuyệt đại đa số người dân chỉ có 1 cái nhà và cũng chỉ có 1 sổ đỏ, vì thế việc sinh ra thêm 1 thủ tục như thế không có gì đảm bảo là sẽ làm sạch được dữ liệu quốc gia về đất đai. Làm sạch được dữ liệu về đất đai là rất cần thiết, nhưng cách làm, đặc biệt là cách giải thích với dân thì cần xem lại", đại biểu Đồng nêu ý kiến.