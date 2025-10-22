Giá nhà 'leo thang', gia đình trẻ vỡ mộng an cư

Giá chung cư tăng ngoài dự đoán

Đầu năm 2023, chị Lê Thị Minh mua căn hộ chung cư 60 m2 ở P.Trường Vinh (Nghệ An) với giá 790 triệu đồng (tương đương 13,1 triệu đồng/m2) và cho người khác thuê để ở. Mới đây, chị Minh có ý định rao bán căn hộ này thì có người trả 1,6 tỉ đồng.

Chung cư ở P.Vinh Hưng, Nghệ An đang có giá cao gấp 2 - 2,5 lần so với năm 2023 ẢNH: K.HOAN

"Thực ra lúc đó có tiền nhàn rỗi nên tôi mua căn hộ này và không thể ngờ giá lại tăng nhanh như thế, gấp hơn 2 lần chỉ sau 2 năm", chị Minh nói.

Mấy tháng qua, vợ chồng anh Phạm Minh Nhật (ngụ P.Thành Vinh, Nghệ An) cũng dò hỏi khắp nơi để tìm mua căn chung cư làm chỗ ở, nhưng không dám trả giá vì giá rao bán được môi giới hô "trên trời".

"Tôi chỉ có hơn 1 tỉ đồng, chỉ dám hỏi mua các căn hộ chung cư cũ loại nhỏ nhưng cũng không thể với tới được vì họ rao giá quá khủng khiếp. Thôi, cứ phải chấp nhận đi thuê trọ rồi tính tiếp chứ giá này thì không thể mua được", anh Nhật nói.

Giá chung cư tăng vọt nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Theo khảo sát của PV, giá các hộ chung cư ở các phường thuộc TP.Vinh (cũ) đều tăng chóng mặt. Một số dự án chỉ mới khởi công xây móng cũng được môi giới "thổi" giá.

Đại diện một sàn giao dịch tại P.Trường Vinh cho rằng thị trường thứ cấp đang bùng nổ, trong khi nguồn cung mới hạn chế đã khiến giá chung cư tăng vọt. Cách đây 2 - 3 năm, giá căn hộ chung cư thương mại ở khu vực trung tâm tỉnh lỵ Nghệ An chỉ dao động 12 - 14 triệu đồng/m²; nay được rao bán 30 - 40 triệu đồng/m² và vẫn có nhiều người giao dịch. Một dự án chung cư ở mới xây đến tầng 6 - 7, đã được chào bán 51 - 53 triệu đồng/m².

Dự án đô thị ở P.Vinh Lộc đang được thi công, trong đó có tòa chung cư nhà ở xã hội, được nhiều gia đình có thu nhập thấp chờ đợi ẢNH: K.HOAN

Giá chung cư leo thang, giá đất ở tại Nghệ An cũng phi mã. Sau đợt sốt đất kéo dài, cuối năm 2022, giá đất ở Nghệ An bắt đầu hạ nhiệt, các giao dịch sau đó gần như đóng băng. Nhưng đến đầu năm 2024, thị trường bắt đầu ấm trở lại và mấy tháng gần đây, giá đất tăng lên từng ngày và hiện đã vượt đỉnh so với thời điểm sốt đất trước đây.

Ông Lê Văn Sơn, một người môi giới bất động sản, cho biết cũng không ngờ chu kỳ giá đất sốt trở lại lần này lại nhanh như vậy.

"Năm 2023, giá đất tách từ đất vườn ở các vùng ven đô thị Nghệ An chỉ dao động 10 - 12 triệu đồng/m2, nhưng nay đã tăng lên 20 - 30 triệu đồng/m2. Giá này khiến những người thu nhập trung bình rất khó tiếp cận vì phải cầm trong tay 2 tỉ đồng mới mong sở hữu được lô đất loại nhỏ", ông Sơn nói.

Không chỉ các vùng đô thị, nhiều vùng nông thôn giá đất cũng được giới đầu cơ "thổi lên trời". Tại xã Vân Tụ, giá đất khởi điểm để đấu giá chỉ từ 8 - 10 triệu đồng/m2, nhưng đã được đấu lên 15 - 20 triệu đồng/m2 và trúng đấu giá đều là người ở các địa phương khác. Sau khi đấu giá, các lô đất này được rao bán lại với giá chênh lệch 200 - 300 triệu đồng/lô.

Giá đất bị đẩy lên quá cao khiến người dân địa phương có nhu cầu mua đất ở không thực hiện được vì vượt quá khả năng tài chính.

Nguồn cung giảm, giới đầu cơ "thổi giá"

Số liệu từ Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, tỉnh này hiện có hơn 140 tòa chung cư với khoảng 15.000 căn hộ, tập trung chủ yếu ở TP.Vinh trước đây. Giai đoạn 2010 - 2022, bình quân mỗi năm có khoảng 1.000 căn hộ được tung ra thị trường, chủ yếu ở vùng trung tâm, giá bán 7 - 10 triệu đồng/m² loại căn hộ bình dân và 15 - 17 triệu đồng/m² loại cao cấp.

Từ năm 2019, do hạ tầng đô thị quá tải, xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông nên tỉnh Nghệ An chủ trương hạn chế cấp phép dự án chung cư lớn trong nội đô. Từ đó, nguồn cung giảm mạnh và chỉ còn một số ít dự án được cấp phép từ năm 2018 trở về trước chưa thực hiện được tiếp tục gia hạn triển khai.

Tòa chung cư nhà ở xã hội tại một dự án đô thị ở P.Vinh Lộc tiến độ rất chậm trong khi nhiều người đang trông chờ để sở hữu ẢNH: K.HOAN

Thống kê của cơ quan chức năng cũng cho thấy mỗi năm có khoảng 200 hộ gia đình đến định cư tại các phường thuộc TP.Vinh cũ, đồng nghĩa với việc cần thêm một tòa chung cư để đáp ứng nhu cầu chỗ ở. Tính cả tăng dân số tự nhiên, nhu cầu nhà ở đô thị ở Nghệ An tăng thêm khoảng 500 căn hộ/năm.

Thực tế, ngoài nhu cầu về nhà ở có thật, lợi dụng thời điểm khan hiếm căn hộ chung cư xây mới, giới đầu cơ và các sàn giao dịch đã góp phần "thổi giá", tạo sóng, khiến giá nhà xa rời giá trị thực. Người hưởng lợi trong cơn sốt này là bộ phận trung gian và giới đầu cơ "lướt sóng".

Theo một người kinh doanh vật liệu xây dựng ở Nghệ An, thời gian qua, giá vật liệu, nhân công tăng từ 10 - 30%, nhưng giá chung cư tăng 2 - 3 lần là không hợp lý.

"Mặt bằng giá hiện nay không phản ánh đúng quan hệ cung cầu, mà chủ yếu còn do đầu cơ, lướt sóng và tâm lý đám đông. Nếu không có biện pháp quản lý, người có nhu cầu mua nhà để ở, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và người trẻ sẽ rất khó với tới", người này nói.

Một lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An thông tin, ngoài các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới được cấp phép và đang còn hiệu lực (trong đó 20% diện tích được dành cho quỹ nhà ở xã hội), tỉnh Nghệ An đã quy hoạch 41 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 36.000 căn hộ giai đoạn 2025 - 2030. Nếu triển khai đúng tiến độ, trong 5 năm tới, Nghệ An không thiếu nguồn cung căn hộ chung cư, hoàn toàn có khả năng đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa của TP.Vinh cũ và vùng phụ cận.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, một số dự án nhà ở xã hội cho công nhân tiến độ rất chậm, đã được phê duyệt từ năm 2022, dự kiến hoàn thành năm 2027 nhưng đến nay vẫn chưa khởi công. Ông Nguyễn Văn Ba, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An, cho rằng với mặt bằng giá nhà và thu nhập hiện nay, nếu Nhà nước không có giải pháp đột phá, hạn chế lợi ích nhóm thì người lao động, công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy, các gia đình trẻ, sẽ rất khó hiện thực hóa giấc mơ an cư.