Sẽ lập sàn giao dịch thương mại ngành xây dựng

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71 của Chính phủ sáng 8.9, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo rất cần thiết với ngành xây dựng và giao thông vận tải.

Đặc biệt trong bối cảnh nhiều thách thức lớn như hạ tầng kỹ thuật cần được hiện đại hóa mạnh mẽ hơn, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, yêu cầu phát triển xanh, thông minh, bền vững ngày càng cấp thiết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ẢNH: TẠ HẢI

Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo các đơn vị xây dựng đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Bộ Xây dựng. Đồng thời, khuyến khích hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tiến tới kết nối liên thông và xây dựng sàn giao dịch thương mại của ngành.

Được biết, Bộ Xây dựng đã đề xuất lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất cấp tỉnh hoạt động theo cơ chế một cửa liên thông, tăng cường sử dụng hệ thống công nghệ 4.0, tạo điều kiện tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý sẽ giúp kiểm soát sự minh bạch khi đưa bất động sản vào kinh doanh, hỗ trợ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính trong quá trình giao dịch. Đây được kỳ vọng là "cuộc cách mạng" chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản, kết nối giữa người mua, người bán, các sàn tư nhân với cơ quan quản lý nhà nước.

Trước đó, Thủ tướng cũng đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu mô hình để giao dịch nhà đất online như chứng khoán nhằm chuyển đổi số liên thông các thủ tục đất đai. Người dân có thể giao dịch bất động sản, công chứng, thuế, đăng ký giao dịch trên môi trường điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng cho rằng, mô hình quản lý truyền thống và cách làm thủ công không còn phù hợp. Muốn nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập sâu rộng, phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng.

Theo ông, công nghiệp hóa trong lĩnh vực xây dựng sẽ thúc đẩy đô thị hóa nhanh, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giáo dục...

Công nghiệp hóa trong lĩnh vực giao thông sẽ mở rộng và hiện đại hóa hạ tầng vận tải đường bộ, cảng biển, sân bay, đường sắt, bảo đảm lưu chuyển nguyên liệu và hàng hóa thông suốt. Từ đó, tạo hiệu ứng lan tỏa càng mạnh mẽ kéo theo sự phát triển của đô thị, thương mại và công nghiệp phụ trợ.

Bộ trưởng Xây dựng cũng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục đấu thầu, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ; mở rộng cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Trong đó, định hướng tập trung nguồn lực cho các đề án nghiên cứu lớn như phát triển đô thị thông minh, giao thông thông minh; xây dựng bản đồ địa chất đô thị phục vụ thiết kế, thi công; ứng dụng mô hình BIM và trí tuệ nhân tạo (AI) trong khảo sát, thiết kế, nghiệm thu, vận hành công trình.

Đồng thời nghiên cứu giải pháp phát triển phương tiện GTVT phát thải thấp, chuyển đổi năng lượng xanh. Tiếp nhận và làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị; phát triển vật liệu thay thế cát xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công đường bộ cao tốc; ứng dụng drone và AI trong khảo sát, dự báo, ứng phó thiên tai.

Cục Đường bộ Việt Nam cùng Trung tâm Công nghệ thông tin, Viettel và VNPT xây dựng kế hoạch tổng thể hệ thống quản lý giao thông thông minh toàn quốc, hoàn thành trong quý 1/2026...












