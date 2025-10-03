Bí thư Hà Nội sốt ruột vì tiến độ cải tạo nhà chung cư cũ chậm

Chiều 3.10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 4 (TP.Hà Nội), trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Cư tri kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn ẢNH: KHẮC HIẾU

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Xuân (P.Hoàng Mai) kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn, trong đó có nhà tập thể A7 Tân Mai. Cùng mối quan tâm, cử tri Bùi Minh Nguyệt (P.Tương Mai) cũng kiến nghị nên đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định để đảm bảo đời sống người dân.

"Tiến độ triển khai vẫn rất chậm"

Giải đáp kiến nghị cử tri, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Hà Nội hiện có khoảng 76 khu chung cư, tập thể cũ, với khoảng trên 1.800 nhà chung cư cũ (còn gọi là nhà tập thể cũ) chủ yếu tập trung ở các phường nội đô lịch sử, thuộc các quận nội đô lịch sử trước đây).

Các khu chung cư cũ này được hình thành từ lâu nên hạ tầng kỹ thuật và công trình cơ bản đã xuống cấp.

Theo ông Tuấn, các nhiệm kỳ trước, việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ chưa đạt tới 1%. Từ năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu cải tạo và xây dựng lại toàn bộ chung cư cũ rồi sau đó, thành phố đã thông qua đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Trong đó thiết lập 6 kế hoạch triển khai về kiểm định, quy hoạch, giải quyết tạm cư, thông tin tuyên truyền công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ…

Dù các công việc được triển khai đồng bộ, nhưng ông Tuấn thừa nhận, tiến độ triển khai nhiệm vụ này của các sở, ngành, địa phương liên quan vẫn rất chậm. Nguyên nhân do đặc tính của khu vực này "rất là khó khăn trong việc cải tạo, chỉnh trang mang tính chất tái thiết khu vực không gian cũ".

Đối với nhà A7 Tân Mai, ông Tuấn cho biết kết quả kiểm định thể hiện đây là nhà chung cư cũ ở mức độ nguy hiểm, nằm trong kế hoạch triển khai cải tạo, xây dựng lại. Phương án quy hoạch kiến trúc của khu vực này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời gian tới, P.Hoàng Mai và các cơ quan liên quan sẽ tập trung cao độ để tiến hành triển khai đầu tư xây dựng, trong đó có việc lựa chọn nhà đầu tư…

Với khu tập thể cũ Trương Định, theo ông Tuấn, tổng thể khu vực này cũng đã nằm trong kế hoạch cải tạo, xây dựng lại của thành phố. Thời gian qua, thành phố đã xử lý tháo gỡ hàng loạt khó khăn liên quan về hồ sơ, kiểm định, xác lập ranh giới.

"Theo chỉ đạo của UBND thành phố, trong thời gian tới, đối với toàn bộ khu tập thể Trương Định là phải cải tạo, xây dựng sớm cho nhân dân ở khu tập thể này", ông Tuấn cho biết thêm.

Bí thư Hà Nội phát biểu kết luận tại hội nghị ẢNH: KHẮC HIẾU

Mỗi lần gió bão lại vào cuộc sơ tán dân chung cư cũ

Tiếp thu kiến nghị cử tri, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài thừa nhận, Hà Nội có rất nhiều nhà tập thể cũ, chung cư cũ nhưng tiến độ cải tạo chậm.

"Tôi cũng rất sốt ruột về vấn đề này. Mỗi lần bão gió thì tất cả chính quyền, đoàn thể, mặt trận từ thành phố cho đến cơ sở vào cuộc để sơ tán dân", bà Hoài nói.

Theo bà Hoài, hiện nay, vướng mắc lớn nhất là về cơ chế, chính sách, làm sao hài hòa lợi ích, quyền lợi giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

"Chúng tôi sẽ tích cực tìm ra lối mở cho vấn đề này. Ngoài việc kiến nghị T.Ư sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, thành phố cũng sẽ nghiên cứu các giải pháp có tính khả thi khác, như xây dựng mới trên nền đất cũ để người dân tái định cư tại chỗ, hoặc di chuyển tái định cư ở nơi hiện đại, điều kiện sống tốt hơn", bà Hoài cho hay.

Cũng theo bà Hoài, vấn đề cốt lõi là phải đảm bảo an toàn cho người dân. Và, một đô thị hiện đại không thể tồn tại mãi những khu nhà xuống cấp nghiêm trọng.

"Tôi đề nghị lãnh đạo sở, ngành đưa ra những giải pháp quyết liệt hơn, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể chung cư cũ", bà Hoài nói.